A Mercedes olasz pilótája Forma-1-es karrierjének kezdete óta ötödik alkalommal indulhat majd a vasárnapi futamon az első rajtkockából.
A Mercedes brit versenyzőjének két és fél évet kellett várnia egy újabb vb-diadalra. A második és harmadik helyre Max Verstappen, a Red Bull holland, és Lando Norris, a McLaren pilótája futott be.
A Red Bull kétszeres világbajnoka nyerte a Brit Nagydíjat. A hazai közönség Lando Norris második és Lewis Hamilton harmadik helyének örülhetett.
A 25 éves holland pilótának ez az idei hetedik és pályafutása 27. pole pozíciója.
Brutális balesettel indult a Brit Nagydíj, a kínai Csou Kuan-jü csodával határos módon úszta meg, a káoszfutamot végül a Carlos Sainz nyerte.
Csou Kuan-jü, az Alfa Romeo kínai versenyzője hatalmasat bukott, versenyautója fejjel lefelé repült ki a bukótérbe az első kanyarban.
A holland Forma-1-es versenyző autója teljesen összetörött, félbeszakították a silverstone-i versenyt. A futamot csaknem háromnegyed óra múlva indították újra.
A Red Bull holland pilótája a rajtnál előzte meg a hétszeres bajnok és címvédő Lewis Hamiltont.
A Red Bull pénteki első gyakorlást is megnyerő holland pilótája egyedüliként autózott másfél percen belül.
Rendhagyó újítással folytatódik a Forma-1-es világbajnoki sorozat, ugyanis Silverstone-ban mutatkozik be próba jelleggel a versenyhétvégék lebonyolításának módosított verziója.
A második legjobb köridőt csapattársa, a finn Valtteri Bottas autózta.
A mexikói pilóta pozitív koronavírus-tesztet produkált, így tíz napra karanténba kellett vonulnia. Így várhatóan mindkét angliai nagydíjat ki kell majd hagynia.
A négyszeres világbajnok, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjat, megelőzve a szintén négyszeres vb-győztes, címvédőt, a Mercedes hazai közönség előtt szereplő versenyzőjét.
A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton, a Mercedes háromszoros világbajnok pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjat, ezzel egy pontra csökkentette a hátrányát a vb-pontversenyben vezető, most hetedikként célba érő Sebastian Vettellel, a Ferrari négyszeres vb-győztesével szemben.
A helyi közönség nagy örömére a háromszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd meg az első rajtkockából.
Rajt-cél győzelmet aratva tovább csökkentette összetettbeli hátrányát a Forma-1-es Brit Nagydíj után Lewis Hamilton. A címvédő senkitől sem zavartatva diadalmaskodott Silverstone-ban, ahol a bajnoki éllovas Nico Rosberg dolgát Max Verstappen mellett egy technikai probléma is megnehezítette.
A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton, a Mercedes világbajnoki címvédő pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjat, ezzel négy pontra csökkentette hátrányát az összetettben csapattársával, a most második Nico Rosberggel szemben.
A hazai közönség előtt szereplő világbajnoki címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a szombati időmérő edzést a Forma-1-es Brit Nagydíjon, amelynek vasárnapi futamát az első helyről kezdheti.
A hazai közönség előtt szereplő világbajnoki címvédő Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Brit Nagydíj harmadik szabadedzésén szombaton.
A hazai közönség előtt szereplő világbajnoki címvédő Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Brit Nagydíj második szabadedzésén pénteken.
Klasszikus helyszínen, Silverstone-ban a Brit Nagydíjjal folytatódik a Forma-1-es világbajnokság a hétvégén. Az erőviszonyok ismeretében a futam legfőbb kérdése talán nem is az, hogy Nico Rosberg vagy Lewis Hamilton elsőségével zárul-e a hétvége, sokkal inkább az, hogy az egymással viaskodó csapattársak újra összeakadnak-e.
Egyenlő pontszámmal érkezett a gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) Brit Nagydíjára Jorge Lorenzo és Valentino Rossi. Bár a spanyol versenyző rajtolt előkelőbb helyről, végül a Doktor futamgyőzelmével 12 pontos előnyre tett szert.
Az utóbbi években a Forma-1 sokat vesztett a ragyogásából és már közel sem számít olyan csábító látványosságnak a szurkolók számára. Elképzelések sokasága látott eddig napvilágot, hogy mivel lehetne javítani és izgalmasabbá tenni a versenyhétvégéket.
Hiába indult az első sorból Lewis Hamilton és Nico Rosberg, nagyon meg kellett izzadniuk a csapat kettős győzelméért a Forma-1-es Brit Nagydíjon, miután nagy csatát vívtak a két Williamsszel az esős futamon. A nevető harmadik mégsem közülük került ki, a Ferrari pilótája, Sebastian Vettel állhatott fel a dobogó legalsó fokára.
A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíjat vasárnap, ezzel 17 pontra növelte előnyét összetettben a mögötte második helyen végző német csapattársával, Nico Rosberggel szemben.
A világbajnoki címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről. A hazai közönség előtt szereplő, 30 éves versenyzőnek ez pályafutása 46. pole pozíciója, az idén nyolcadszor startolhat az első kockából.
Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája negyedik lett a Forma-1-es Brit Nagydíj pénteki második szabadedzésén.
Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája autózta a leggyorsabb a kört a Forma-1-es Brit Nagydíj pénteki első szabadedzésén.