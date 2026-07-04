Hazai pálya Hamiltonnak

Klasszikus helyszínen, Silverstone-ban a Brit Nagydíjjal folytatódik a Forma-1-es világbajnokság a hétvégén. Az erőviszonyok ismeretében a futam legfőbb kérdése talán nem is az, hogy Nico Rosberg vagy Lewis Hamilton elsőségével zárul-e a hétvége, sokkal inkább az, hogy az egymással viaskodó csapattársak újra összeakadnak-e.