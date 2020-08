Kiemelt cél lett az egykori pártüdülő felújítása, a kormánynak kedves cég ígéri: továbbra is lehet strandolni

A projektet megvalósító cég már így is kapott 1,8 milliárd forint közpénzt.

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette a balatonvilágosi Club Aliga (a volt MSZMP-pártüdülő) területén megvalósuló beruházást, írja a hvg.hu . A területet tulajdonló Pro-Mot Kft. tőzsdei anyacége, az Appeninn Nyrt. szerint így kiszámíthatóbb ütemezés mellett valósulhatnak meg a fejlesztések - tovább erősítve a balatoni turizmust. Mindemellett az aligai strand az eddig megszokott feltételek mellett továbbra is nyitott lesz a látogatók számára – ígéri az Appeninn. Azt is ígérik, hogy a kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítás ténye nem változtat azon az elképzelésen, amely szerint a terület fejlesztése a helyi érdekek figyelembevételével, a Balatonvilágos Község Önkormányzata bevonásával történik. A Pro-Mot Kft.-ben korábban érdekelt volt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is. Most a cég többségi tulajdonosa az Indotek Group, amelyet a 10. leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel vezet. A Pro-Mot egyébként 1,8 milliárd forint támogatást kapott az állami Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében.