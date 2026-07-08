Továbbra is aggódnak partszakaszukért a helyiek Balatonaligán

A közmeghallgatás után sem közeledtek az álláspontok: még mindig nem látják biztosítottnak a szabad lejutást a partra, tartanak a jelentős forgalomnövekedéstől, az új épületek és a löszfal megbontása miatti településkép-változástól.