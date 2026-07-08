A kormányhivatalt ismét új eljárásra kötelezték, immár az ötödikre az ügyben.
Egy B. Á. B. Numberone Go Kft. által szervezett rendezvényen gúnyos karikatúraplakátokkal figuráztak ki négy AFE tagot.
Ezt mondta lapunknak egy friss szabályozásról az Aligai Fürdőegyesület elnökhelyettese.
Negyedszerre is megsemmisítette a kikötő használatbavételi engedélyét a bíróság, ám ettől még továbbra is joggal félthetik partszakaszukat, hiszen a hivatalok láthatóan nem gördítenének akadályokat a Club Aliga-gigaberuházás elé.
Új eljárásra kötelezte az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot.
Emellett a vízjogi üzemeltetési engedély is per alatt áll.
Elvileg még nyitott, ám már sorompóval és kerítéssel elzárt a balatonvilágosi part. A kiemelt beruházási rang miatt a Club Aligába zajló építkezések gyökeres fordulatot vettek.
Az egész település életét, arculatát átrendezi a kormányzati hátszélben futó projekt, mégsem engedik, hogy helyi társadalmi konzultációt tartsanak az ügyről.
Az indítványt három képviselő nyújtotta be, szerintük a faluvezető és három képviselő folyamatosan szembe megy a helyiek érdekeivel, kiszolgálva a Club Aliga tulajdonosát.
A kormányhivatal az időponttal trükközött, az önkormányzat nem lép, a civilek aggódnak.
Ennek birtokában a beruházók magán luxusüdülővé alakíthatták volna a hajdani balatonaligai pártüdülőt.
A helyiek attól tartanak, hogy ugyanúgy elveszítik vízpartjukat, mint a rendszerváltás előtt, amikor a területen zárt pártüdülő működött.
A közmeghallgatás után sem közeledtek az álláspontok: még mindig nem látják biztosítottnak a szabad lejutást a partra, tartanak a jelentős forgalomnövekedéstől, az új épületek és a löszfal megbontása miatti településkép-változástól.
Immár a kormányhivatal is kimondta, vizsgálni kell a környezeti hatásokat a kormányzati hátszéllel támogatott óriásberuházás előtt Balatonaligán. A helyiek tovább küzdenek.
A hajdani káderüdülő után az egykori úttörőtábort is felfalta a NER. Egy kormányrendelet miatt a helyieknek nincs beleszólásuk, mi épül a parton, s attól félnek, a sétányukat is elveszítik.
A hajdani kormányüdülő, a Club Aliga után az egykori úttörőtábor is NER-közeli tulajdonosokhoz került Balatonvilágoson. Egy kormányrendelet miatt a helyieknek alig van beleszólásuk abba, mi épül a jövőben a parton.
A kormány még a lehetőségét is elvette annak, hogy a balatonaligaiak beleszólhassanak, hogy mi legyen a sorsa a település egyetlen, megmaradt szabad vízpartjának.
A projektet megvalósító cég már így is kapott 1,8 milliárd forint közpénzt.
Sorompó, épülő kerítés mutatja az üdülőhely döbbent látogatóinak, hogy milyen is a NER-módi.
Óriási balatoni üdülőhelyet szerzett a Mészáros-érdekeltség, 167 férőhelyes kikötő, több hotel és apartman is tartozik a komplexumhoz.
A Balaton partjára szervez túrát a Budapest Aszfaltprojekt augusztusban és szeptemberben, hogy bemutassák Kádár János egykori nyaralóját, valamint azt az elnöki villát, ahol többek között Fidel Castro és Nyikita Hruscsov is nyaralt.