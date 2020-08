140 milliót facsart ki a Nehéz Kőből Orbán Viktor apja

Még a 2010-es válságnál is jobban megrogyasztotta az olajcéget a koronavírus - derül ki Magyarország legnagyobb vállalata pénteken nyilvánosságra hozott, második negyedéves-első féléves számaiból. A jövőt illetően bizakodók.

Az első fél év során minden idők legrosszabb időszaki nettó eredményét, 90 milliárdos veszteséget ért el a Mol Csoport - számítható ki az olajcég által pénteken nyilvánosságra hozott második negyedévi, nemzetközi számviteli szabályok szerinti adatok segítségével. Ennél még az előző válság hatásait magán tükröző 2010-es évben is kedvezőbbre, 24 milliárdos veszteségre hozták ki az első fél évet. (Igaz, 2010 második negyedéve a mostani, 42 milliárdos időszaki veszteségnél egymilliárddal rosszabbra sikerült.) A tavalyi év hasonló időszakát illetően még 127 milliárdos nyereségen állt a mutató. Az idei első fél éves, 2 ezermilliárdos bevételük 22, a második negyedévi 824 milliárd 39 százalékos visszaesés az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A Mol jelentésében eme tényezőkre szokás szerint lényegében nem tér ki. Ehelyett - a tőzsdei elemzőkhöz hasonlóan - az EBITDA-nak nevezett, "újbeszerzési árakkal becsült, tiszta, kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti" eredmény alakulását mutatják be. Ez az első félévre 305, a második negyedévre pedig 114 milliárdos nyereséget mutat, ami 6, illetve 37 százalékos visszaesés az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A kutatás-termelés, finomítás-kereskedelem és a "fogyasztói szolgáltatások" negyedéves EBITDA-nyeresége egyaránt 36 milliárd körüli sikerült. Míg az első két üzletág tekintetében ez feleződés, addig utóbbi még némi erősödést is mutat. A gázszállítás a maga 14 milliárdjával megkétszerezte a tavalyi második negyedéves profitját. Mindezek fő oka a koronavírus-válság miatt visszaeső olaj- és olajtermék-kereslet. Elemzők mostanság a világ olajiparának egészéből hiányolják a "növekedési történetet". Míg a válság miatt a Mol áprilisban eltörölte 2,5 milliárd dolláros idei EBITDA-célját, most új, 1,7-1,9 milliárd dolláros ígérettel rukkoltak elő. Mindazonáltal az első fél évi adatok erősítik azokat a korábbi szakértők becsléseket, miszerint idén a Mol nettóban - vagyis ténylegesen - egyáltalán nem ér el nyereséget. A jövőt illetően elemzők a gazdasági élénkülés jeleire hívják fel a figyelmet. A Molnak 2020-ban eddig ismeretlen kihívásokkal kellett megküzdenie; a járvány okozta, jelentős egészségügyi és biztonsági kockázatoktól kezdve a kijárási korlátozás alatti folyamatos működés biztosításáig - kommentálta a számokat Hernádi Zsolt . A Mol elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy eközben megőrizték pénzügyi egyensúlyukat, készpénztermelő képességüket. Pénteken a Mol-részvény az átlagnál nagyobb mértékben, 2,62 százalékkal drágult.