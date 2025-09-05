„Mindig is kimenekültem a szorongatott helyzetekből, a fiam szabadulóművésznek hív” – Interjú Epres Attilával

Epres Attila Jászai Mari-díjas színművész golfozik, motorozik, kajakozik, lovagol, ha valaki, hát ő ízig-vérig sportember, szenvedéllyel űzi éppen azt, amit csinál. Huszonhét éve azzal fejeztük be az interjúnkat, hogy számára a golf maga az élet. Még ma is így érzi? Az Óbuda felett elterülő Continental Citygolf Club fedett elütőhelyén mesélt erről egy őszi reggelen, amikor a smaragdzöld gyep cuppogott a lábunk alatt a hirtelen lezúduló csapadéktól.