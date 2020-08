A Djurgarden lesz a Ferencváros ellenfele a BL-selejtezőben

Több arccsontja eltörött Busai Attilának, egy ferenvárosi szórakozóhelyen támadtak rá ismeretlenek.

Kiderült, hogy súlyos sérüléseket szenvedett Busai Attila, a Ferencváros korábbi labdarúgója abban a verekedésben, amely szerdán este zajlott le egy budapesti szórakozóhelyen. A játékost meg kell műteni – írja a Blikk . Az incidens még szerda este történt, a lap idézi az egyik szemtanút is, aki szerint pillanatokon belül robbant ki és durvult el a konfliktus – többen is ütötték a focistát, akinek szeme ijesztően bedagadt, láthatóan megsérült. A bulvárlap információi szerint Busainak három helyen eltört az arccsontja, meg kell műteni. Jó darabig aligha futballozhat, ami azért is fájó lehet számára, mert jelenleg nincs csapata - a közelmúltban egy svédországi szerződése hiúsult meg.