Meghívót érhet Radó nagyszerű formája

Rangadót nyert meg 1-0-ra az éllovas Ferencváros labdarúgócsapata az NB I címvédője, a Videoton ellen a 15. forduló szerdai játéknapján. A Groupama Aréna hőse a csereként beálló Radó András volt, aki a 62. percben leleményesen futott be üres területre a tizenhatoson belül, majd közelről a kapuba bombázott.