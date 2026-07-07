Az ország legnépszerűbb futballcsapatának, az FTC-nak otthont adó stadion üzemeltetője, a Sportfive Hungary Kft. szerint az akár emberéletet is veszélyeztető hibákat garanciális keretek között kijavították.
Rasszista, gyűlöletkeltő rigmusokkal támadtak a debreceni szurkolók az utóbbi időben fideszesként és fradistaként feltűnő celebre.
A Groupama Aréna tetőszerkezetére 1350 darab napelempanelt telepítenek.
Az Európa-ligában is érdekelt bajnokcsapat a tavalyi idegenbeli vereség után most 1-1-es döntetlent játszott a jelenlegi második helyezettel.
A Groupama Arénát is üzemeltető Sportfive működteti ezentúl az új, MVM Dome-ra keresztelt, 20 ezres kézicsarnokot. Az ügy kacifántos – ami aligha véletlen.
A labdarúgó NB I tabelláját két pontos előnnyel már a Puskás Akadémia vezeti, miután a korábbi bajnok kikapott a Groupama Arénában.
Akár mutogatással, agresszivitással is elkövethető a szabályszegés, és a vétkezőket már most vasárnaptól kezdve eltávolíthatják a rendezők.
Így nem kell annyit bíbelődni a bürokráciával.
Az ultrák bejelentették: nem lesz szervezett szurkolás a korlátozások nélküli sportrendezvényen, és csak július végén térnek vissza.
Rebrov együttese hazai pályán vívja meg az egymeccses párharcot a stockholmiakkal.
Bár ötszáz fő feletti koncertet most sem lehet tartani, a vírus biztosan kikerüli az ennél jóval népesebb focimeccseket.
A Ferencváros stadionjában, a Groupama Arénában rendezik meg június 8-án a Fővárosi Törvényszék (FT) márciusra tervezett, ám a koronavírus-járvány miatt bizonytalan időre elhalasztott összbírói értekezletét.
Vérontásra kész csapat zúdult rá Bonyhaként emlegetett férfire, aki késszúrásokkal próbálta védeni magát. A döntés szerint a támadók közül csak egy embernek kell börtönbe mennie.
Az álmok kapujába lépett a magyar bajnok Vidi FC, amely a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtező rájátszásában szerda este fogadja az AEK Athént.
Az ősszel biztosan valamelyik európai kupasorozat csoportkörében lesz érdekelt a MOL Vidi labdarúgócsapata, melyet a fővárosban rendezendő mérkőzések után aligha panaszolnak be.
Összesen 14 embert hallgattak ki gyanúsítottként és négyet még keres a rendőrség a Groupama Arénában történt verekedéssel összefüggésben - közölte a rendőrség.
A Ferencvárosi Torna Club (FTC) szerint előre megszervezett, tudatos támadás, bűncselekmény történt a szombati labdarúgó-mérkőzés szünetében, amire nem lehetett felkészülni.
Lakhelyelhagyási tilalmat indítványoz az ügyészség garázda futballszurkolókkal szemben. A két férfi esetében csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság, valamint súlyos testi sértés bűntette a megalapozott gyanú.
Hivatalossá vált, hogy a magyar labdarúgó-válogatott június 5-én az oroszok ellen játssza következő hazai mérkőzését a Groupama Arénában - jelent meg tegnap a hír a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos honlapján.
Kubatov Gábor, a labdarúgó NB I-ben címvédő FTC elnöke egy tegnapi lapinterjúban újra aláhúzta: ameddig ő a klubelnök, nem szerelik le a biometrikus szenzorokat az Üllői úton.
Minden jegy elkelt a magyar labdarúgó-válogatott második világbajnoki selejtezőjére, amelyet október 7-én a vendég svájci csapat ellen játszik.
Rangadót nyert meg 1-0-ra az éllovas Ferencváros labdarúgócsapata az NB I címvédője, a Videoton ellen a 15. forduló szerdai játéknapján. A Groupama Aréna hőse a csereként beálló Radó András volt, aki a 62. percben leleményesen futott be üres területre a tizenhatoson belül, majd közelről a kapuba bombázott.
A Lakásvásár Médiacsoport különdíjában részesült a Market Építő Zrt., amely a Ferencváros labdarúgócsapatának stadionjával, a Groupama Arénával nevezett a Magyar Ingatlanszakmai Egyesület (a FIABCI Magyar Tagozata) által kiírt Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton.
Ukrajna már fél lábbal a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon érezheti magát, miután Kijevben 2-0-ra verte a szlovénokat. A holnapi, maribori visszavágón aligha sikerül a hazaiaknak ledolgozniuk ezt a hátrányt. A bosnyákok nehéz helyzetből várják az írek elleni dublini visszavágót, hiszen idegenben mindenképpen gólt kell lőniük.
Nem sokkal éjfél után sikerült felszámolni a zavargásokat a Groupama Arénánál, a magyar-román labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőnek otthont adó stadion környékén.
A vártaknak megfelelően hihetetlen nagy érdeklődés vette körül, hogy tegnap 10.00 órától megkezdődött a jegyek árusítása a Magyarország-Románia, labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésre, melyet a két válogatott szeptember 4-én 20.45 órától játszik a Ferencváros 22 ezer férőhelyes stadionjában, a Groupama Arénában.
Nagy munkában van a magyar labdarúgó-válogatott élére július 20-án szövetségi kapitánnyá kinevezett Bernd Storck, aki az utánpótlással is foglalkozik. "A prioritást most a felnőttcsapat élvezi, hiszen ez most a fő feladatom. Pihenésre nincs idő" – jelentette ki az M4 műsorában a tréner, akit márciusban kineveztek az utánpótlás sportigazgatói feladatkör ellátására, akkor fel sem merült, hogy szövetségi kapitány lehet belőle. "Az érkezésemkor nem ez volt a téma, az elnökséggel csak a sportigazgatói tevékenységeimről egyeztünk meg."