Ellenzéki hajszálak a fideszes tarhonyában

Fortyog a budapesti közétkeztetési katlan. Poloska, sok tízmilliós bírságok, Fidesz-közeli cégek adják hozzá az alapanyagot, amit politikai alkuk fűszereznek.

A közétkeztetési piac – aminek éves forgalmát 150 milliárd forintra teszik – elsősorban a biztos profit miat vonzza a kormányközeli vállalkozókat. A szereplők között vagy mögött felsejlik a fideszes Bánki Erik, egy korábbi államtitkár, de a menzabizniszbe beszállt 24 éves focistáról sem nehéz feltételezni, hogy csak nevét adja a céghez, amelynek formailag tulajdonosa. A politikai kapcsolatokra és a fideszes kavarásokra jó példa Józsefváros, ahol az új kerületi vezetés Pikó András polgármesterrel az élen nem volt elégedett a közétkeztetés minőségével, így a járvány idején kapott áremelési kérelmet nem fogadták el. Majd a jogsértőnek tartott tulajdonosváltás miatt – a Klassz Menza Kft. tavaly vásárolta fel a korábbi szolgáltató Pensio Kft. közétkeztetési üzletágát – érvénytelenítették az előző ciklusban kötött megállapodást, és a feladatot egy másik cégre, az Eurest Kft.-re bízták. A cégváltás miatt az Orbán-család ügyvédje, Bajkai István mellett is feltűnő Lukács Rudolf főként vidékről verbuvált tüntetőkkel tiltakozást szervezett. Ráadásul a Közbeszerzési Döntőbizottság jogsértőnek találta az önkormányzat eljárását és 50 millióra büntette az önkormányzatot – igaz, Józsefváros intézményei még így is 120 millióval olcsóbban jutnak hozzá a szolgáltatáshoz, mint korábban. A kerület pert indított, amelynek végén a bírság maradt ugyan, de az Eurest tovább szolgáltathat, ameddig az új, július végén meghirdetett tenderen ki nem választják az új közétkeztető céget. A momentumos Soproni Tamás, Terézváros új polgármestere is felbontotta az elődje, a fideszes Hassay Zsófia által aláírt szerződést a Junior Vendéglátó Zrt.-vel, mondván „nem maradhat napirenden olyan döntés, ami mögött jogsértés gyanítható, és csak akkor garantált az eljárás tiszta lebonyolítása, ha új pályázatot írnak ki”. Ugyanis a Közbeszerzési Hatóság 8 millió forintos bírsággal sújtotta a kerületet a Hassay ideje alatt lefolytatott eljárás miatt. Soproniék új tendert hirdettek, július közepén pedig szerződést kötöttek a nyertes Prizma-Junior Zrt.-vel. A helyzet azért pikáns, mert a Prizma-Junior valójában az elzavart Junior Vendéglátó: a céget tavaly nevezték át. A társaság vezetőségében 2018 végéig ott ült Gál Pál Zoltánt, aki az egykori fideszes államtitkár, Gál András Levente testvére. A Prizma cégcsoporthoz tartozik a PQS International Kft. is, amely 2017-ben az akkor éppen Tombor András érdekkörébe tartozó Dig Hungary Kft.-vel közösen végezte a BKV járművek takarítását. Régi-új céget hozott ki győztesnek Kispest is. A XIX. kerületi önkormányzat korábban Józsefvároshoz hasonlatosan a Pensio Magyarország Kft.-vel szerződött a közétkeztetésre, de tavaly októberben új tendert hirdettek. A három jelentkező közül végül az az alig egy éve alapított Szakácstündér Kft. nyert, amely egy 24 éves focista tulajdonában van. Hadházy Ákos, a korrupciós ügyekben vizsgálódó független országgyűlési képviselő bírálta a tendert, szerinte nem rendelkezett megfelelő referenciákkal a cég. A Szakácstündér azzal védekezett, hogy a pályázat előtt felvásárolt Menzaminta Kft. referenciáit használta. Ez a társaság ugyanis Újpesten szolgáltat, a korábbi fideszes kerületi vezetéssel 2014-ben állapodtak meg: 10 évre szerződtek 9 milliárdért. A kispesti szocialisták korrupciógyanús botrányai miatt szorongatott helyzetben lévő MSZP-s Gajda Péter polgármester végül nem írta alá a 3,6 milliárdos szerződést a Pensióval. A Közbeszerzési Döntőbizottság májusban az egész eljárást megsemmisítette és 100 milliós bírsággal sújtotta a kerületet. Kispest egyelőre nem írt ki új pályázatot. A II. kerületi önkormányzat is szabadulna menzacégétől. Jelenleg belső vizsgálat folyik a Hungast ellen egy óvodai tányéron talált poloska miatt: a botrány kapóra jött az ellenzéki vezetésű önkormányzatnak – a vizsgálat eredményéről megkérdeztük a kerületet, de nem kaptunk választ. A legnagyobb hazai közétkeztetőnek számító Hungast cégcsoport sikerei mögött sokan Bánki Eriket, a Fidesz országgyűlési képviselőjét sejtik. Egy biztos, a holding tulajdonosának testvére – Bánki saját bevallása szerint – a fideszes politikus „jó barátja”. Mi több, Bánki idén júliusban benyújtott egy olyan törvénymódosítást, amely lehetővé tette, hogy a Hungast mögött álló György Tamás megvegye a pécsi futballklubot. Minden jel szerint a Fidesz-közeli vállalatok sikeresen horgásznak a közétkeztetési zavarosban. Pedig nem is olyan régen a kormány még azt ígérte, rendet vág a szektorban biztosítva az egészséges étkezés feltételeit. Lázár János még Miniszterelnökséget vezető miniszterként jelentette be 2016-ban, hogy a kormány a hulladékkezelés mintájára a közétkeztetést is központi irányítás alá vonná. 2017 májusában az akkor még kormánykritikus Magyar Nemzet egy törvénytervezetet is megszerzett, amely azzal indokolta az államosítást, hogy a menzákon 20-30 évvel ezelőtti állapotok uralkodnak, a szolgáltatók jellemzően olcsó, rossz minőségű alapanyagokat használnak fel, mivel az elsődleges szempont a profit. Végül a Fidesz erős emberei megfúrták a terveket.

Papcsák Ferenc indította el a sikersztorit Zuglóban Fotó: Népszava

Közétkeztetési kétharmad

A közelmúltban a közétkeztetési piacon jelentős átalakulás történt a cégfelvásárlásoknak köszönhetően. A főszereplő a Hungast Holding Zrt., amelyről egy ideje azt rebesgetik, hogy ez a társaság lehet a nyertese az állami menzakoncessziónak. A Hungast a kormányzati stratégiaalkotás idején vásárolta fel két korábbi riválisát: a Sodexot, illetve a Zóna Vendéglátó Kft.-t. Korábban már megvette a Gyermekmenza Kft.-t, illetve többségi tulajdont szerzett az Elamen Zrt.-ben. Ezzel egy tulajdonosi körnél összpontosul a közétkeztetés és a munkahelyi vendéglátás jelentős része, a cégcsoport az ország kétharmadában szolgáltat. A Hungast a fideszes Papcsák Ferenc egykori zugló polgármester segítségével vetette meg a lábát Budapesten, azóta is ez a cég főz a kerületre. De a fideszes önkormányzatok többségének is: a fellelhető szerződések szerint ők biztosítják a közétkeztetést az I., a II., a III., a VII., részben a IX. és a XIII. kerületben. Nagy darabot hasít ki a fővárosi közétkeztetési tortából a Junior Holding is, amely az V., a VI. a XXI. és a XXIII. kerületet látja el. Ezek közül az eredetileg 2,7 milliárdosra taksált, de végül 4,4 milliárd forintra kerekedő csepeli megbízást tavaly nyáron húzták be. A Klassz Menza Kft. tavaly vásárolta fel a Pensio Magyarország Kft. közétkeztetési üzletágát és ezzel az övék lett a a XI., a XVII. valamint a VIII. a X. és a XIX. kerület is. Igaz, az utóbbi háromból azóta részben kiebrudalták őket. A Klasz Menzát viszont már korábban bekebelezte a Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. A céget eredetileg pénzügyi tevékenység végzésére alapították, de azóta már üzleti kapcsolatban állnak Mészáros Lőrinc felcsúti fideszes milliárdossal. A cég előbb Eger, Miskolc, majd a XV. kerületi önkormányzat közétkeztetési tenderét is megnyerte. A vállalkozás köré mára Gasztvital néven szerveztek cégcsoportot. Legutolsó nagy dobásuk a G7 beszámolója szerint Kőbánya 10 évre szóló csaknem 10 milliárd forintos megbízása volt az önkormányzati választások előtt pár nappal.