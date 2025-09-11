Legyen menő menzán ebédelni

Közétkeztetés A gyerekek többsége alig ismer ételeket, alapanyagokat, így szűkös az a választék, amit szívesen elfogyasztanak. De ahol bevezették a svédaszatolos tálalást, az arra ösztönözte a diákokat, hogy megkóstoljanak olyanokat is, amiket amúgy nem ennének meg.