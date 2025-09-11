László Imre polgármester szerint Miskolc, Balmazújváros vagy éppen Salgótarján is hasonló cipőben jár.
A nagyüzemi pékségek 15-30 százalékos áremelést igyekeznek érvényesíteni a közétkeztetőkkel szemben – tudta meg a Népszava. Aggasztó a munkaerőhiány és az elvándorlás, 10 százalék körüli béremelésre volt szükség, hogy a még meglévő, és rendkívül nehezen pótolható és értékes dolgozókat megtartsák.
Ezáltal mérséklődhet a pedagógusok szorongása, hisz így a minimálisra csökken az esélye, hogy ilyen összetevőkkel fog találkozni egy allergiás gyerek.
Közétkeztetés A gyerekek többsége alig ismer ételeket, alapanyagokat, így szűkös az a választék, amit szívesen elfogyasztanak. De ahol bevezették a svédaszatolos tálalást, az arra ösztönözte a diákokat, hogy megkóstoljanak olyanokat is, amiket amúgy nem ennének meg.
Hamarosan lehúzhatják a rolót a polgármesteri hivatalokban.
A kerületi önkormányzat azonnali vizsgálatot indított.
Az általa is „a térség legdrágábbjaként” jellemzett térítési díjak ugyanis pontosan olyan magasak lettek, mint ahogy azok az ő előterjesztésében szerepeltek.
Az önkormányzatokon is múlik a végösszeg.
Nem csak ez az egyedüli kellemetlenség, mellyel a megszorítások miatt szembesülni kell az alföldi városban.
Ács Rezsőt, Szekszárd városának vezetőjét nem izgatta különösen, hogy öt éve ugyanez a cég botrányos körülmények között nyerte meg az önkormányzat által kiírt pályázatot.
Fortyog a budapesti közétkeztetési katlan. Poloska, sok tízmilliós bírságok, Fidesz-közeli cégek adják hozzá az alapanyagot, amit politikai alkuk fűszereznek.
„Hogy hová lett az évek során a költözések közben az ételhordó, nem tudom. De mintha mostanában újra előkerülnének!”
Wolf András vállalatai még a Gundel 2,5 millió forintos bérleti díjánál is többet fognak fizetni a Kossuth téri ingatlan használatáért.
2019. január 3-tól biztosítják a büfét a kormányüléseken.
Egyedül a Gundel nyújtott be pályázatot a várbeli menza üzemeltetésére, melyben Orbán Viktor protokollfőnökének ajánlása is szerepelt.
Peter Knoll igazolta sokak gyanúját: a patinás étterem Orbán Viktor menzájával épp csak nem bukik, a profitot pedig a Miniszterelnökség protokoll-rendezvényeivel akarják bezsebelni.
A várbeli luxus-menzára is betértek a párt képviselői, akik minden iskolában és kórházban Gundel-minőségű ételeket akarnak látni.
Húsleves 300, sertéssült 800, somlói 260 forint. A miniszterelnök stábja alighanem a puritánságot akarta bizonyítani a Gundel-menza árainak nyilvánosságra hozatalával, de ettől az egész csak még abszurdabb lett.
Államilag térítetté - azaz a szülők számára ingyenessé - válik Szlovákiában az iskolai ebéd az általános iskolás, illetve az óvodák utolsó évfolyamaiba járó gyermekek számára.
Nagyon úgy tűnik, már az ízlelőbimbókat is áthatja a politika. Az országos közékeztetési verseny több zsűritagja is Bánki Erik fideszes képviselő cégcsoportjához kötődik.
Vizsgálat indult, hogy kiderítsék, hogyan kerülhetett kukac az iskolásoknak felszolgált mákos tésztába.
Központosítanák az iskolai óvodai és munkahelyi étkezdéket működtető konyhákat is - írta meg a Magyar Nemzet.
Sorra szervezi ki a közétkeztetést az állam, és így tesznek az önkormányzatok is: régebben az egri kórházban főzte, most pedig Miskolcon készíti ugyanaz, a szinte a semmiből előkerült maglódi cég a bablevest. Az ellenzék szerint ez csupán arra jó, hogy pénzt lapátoljanak ki a haverok javára, de a bölcsődések, óvodások, iskolások, idősek, szociális ellátottak és betegek nem fognak jól járni.