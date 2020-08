A világon másodikként esett át ismételt arcátültetésen egy amerikai nő

Hosszan tartó, általános immunstimuláló hatása van a tuberkulózis ellen kifejlesztett vakcinának, ezért többféle fertőző betegség, így az új koronavírus okozta Covid-19 ellen is hatásos lehet.

Mint pár napja megírtuk , az American Association for the Advancement of Science (AAAS) nevű non-profit tudományos szervezet tanulmánya hivatalosan is megerősítette, hogy a BCG-vakcina ellaposítja a koronavírus járványgörbéjét. A kutatók bizonyítékot találtak arra is, hogy a vakcina elősegítheti a fertőző betegségek elleni immunitás erősítését is. Arra az eredményre jutott egy holland tanulmány is, hogy az eredetileg a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG (Bacille Calmette-Guérin) vakcinának hosszan tartó, általános immunstimuláló hatása is van, ezért többféle fertőző betegség, így az új koronavírus okozta Covid-19 ellen is hatásos lehet.