Koronavírus-fertőzött járt egy újfehértói rendezvényen, minden résztvevő házi karanténba került

Jelenleg is zajlik a kontaktkutatás.

„Augusztus 1-jén városunk egyik önkormányzati helyiségében tartott magánrendezvényen igazolt koronavírus-fertőzött személy volt jelen, ami most jutott tudomásunkra. Az érintett személy nem Újfehértón lakik” – közölte Hosszú József polgármester a Facebook-oldalán. Hozzátette: egyelőre igazoltan pozitív újfehértói lakosról nincs tudomásuk, de tekintettel arra, hogy a rendezvényen több újfehértói lakos is jelen volt, mindenkitől fokozott óvatosságot kér. A rendezvény résztvevői házi karanténba kerülnek, a kontaktkutatás jelenleg is zajlik. Hosszú József hangsúlyozta: aki koronavírus fertőzésre utaló jeleket észlel magán, haladéktalanul jelentkezzen háziorvosánál. Mindenkit arra kért, hogy fokozottan ügyeljen a járványügyi szabályok betartására.