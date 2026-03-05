Hadházy Ákos: 3,7 milliárd forintból sem épült fel Újfehértón az almakutató intézet

Az ellenzéki politikus szerint tulajdonképpen örülhetünk, hogy csak féláron nem készült el az EU-s és magyar állami forrásokból a Debreceni Egyetemre bízott létesítmény, amelynek csak a váza látszik. Egy hűtőház már áll, de a képviselő azt feltételezi, hogy az sem működik.