Féltékenység álhatott a háttérben, amikor a gyanúsított exneje lakásába jutva támadt a hazaérő párra. A nőnek sikerült elmenekülnie, a férfinak nem.
Az ellenzéki politikus szerint tulajdonképpen örülhetünk, hogy csak féláron nem készült el az EU-s és magyar állami forrásokból a Debreceni Egyetemre bízott létesítmény, amelynek csak a váza látszik. Egy hűtőház már áll, de a képviselő azt feltételezi, hogy az sem működik.
Oroszlányban és Újfehértón egyéni választókerületi képviselőt választanak, míg Koppányszántón, Büssüben és Szijártóházán a polgármesterről döntenek.
Az ígért üvegpalotának nyoma sincs, ahogyan a pénznek sem.
Nem lefelé, hanem felfelé tartotta puskáját, amikor váratlanul eldördült egy lövés.
A bal vágányt is visszaadták a vonatforgalomnak Hajdúhadház és Újfehértó között.
Így már a buszokon nem fogadják el a vasúti bérleteket.
Több napig is eltart a vasúti pálya helyreállítása a Hajdúhadház és Újfehértó között vasárnap délelőtt kisiklott tehervonat balesete után. A kár több százmilliós.
Válófélben voltak és összevitatkoztak, ezt követően történt a gyilkosság.
Hosszú József „önhatalmúlag megváltoztatta a választópolgárok akaratát”, és a város vezetésében baloldali többséget teremtett – állítja a vezető kormánypárt helyi szervezete.
Már menetrend szerint közlekedhetnek a járatok a záhonyi vonalon.
A másik vágányon, amelyiken a szerelvény kisiklott, a helyreállítási munkálatok befejezése a jövő hét végére várható.
Akár egy-két hétig is tarthat az elsodródott mozdony műszaki mentése.
A traktor sofőrje meghalt, öt utas és a mozdonyvezető megsérült.
Jelenleg is zajlik a kontaktkutatás.
A rendőrség megállapította, hogy a férfi testében talált lőszer egy helyi vadásztársaság tagjának a fegyveréből származik.
Felmentette a hivatali vesztegetés elfogadásának és folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettének vádja alól Tóth Andrást, volt fideszes országgyűlési képviselőt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértó egykori polgármesterét a Nyíregyházi Törvényszék szerdán. Az ítélet nem jogerős.
Halálra gázolt egy férfit a vonat kedden este Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Újfehértó és Császárszállás között - közölte honlapján a rendőrség.
Pincéket öntött el, lakóházakat veszélyeztet a vasárnap kora reggel hirtelen lezúdult nagy mennyiségű esővíz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
Fagyálló folyadék szivárgott egy törött csővezetékből az újfehértói uszodában hétfő délelőtt. Az épületből hetvennégy ember kimenekítettek a tűzoltók, senki nem sérült meg - tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.
Az Újfehértói Rendőrőrs sokat látott munkatársainak is komoly lelki megterhelést jelenthetett az a helyszín, ahol a hatósági állatorvossal és a város jegyzőjével közösen tartottak ellenőrzést. A Police.hu írta meg: bejelentés érkezett, hogy az újfehértói tanyán embertelen körülmények között tartanak állatokat.
Kigyulladt egy lakóház a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón hétfő délben, a tűzben egy ember súlyosan megsérült - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője az MTI-vel.
Kigyulladt egy asztalosműhely Újfehértón. A lángok a szomszédos családi ház tetejére is átterjedtek, senkinek nem esett baja, de a ház lakhatatlanná vált - értesült a HavariaPress.
A gyanú szerint a nyíregyházi kórház területéről ellopott teherautóval okozott balesetet egy 31 éves német férfi vasárnap reggel a 4-es főúton Újfehértó és Téglás között; az útszakaszon már feloldották a korábban elrendelt útzárat - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Két autó összeütközött a 4-es főúton Újfehértó és Téglás között vasárnap reggel, a főutat lezárták.
A hatóságok a Nyíregyházi Nagybani Zöldség-gyümölcs Piacon, valamint egy újfehértói telephelyen tartottak ellenőrzést, amely után több tonna zöldséget és gyümölcsöt azonnal megsemmisítettek, valamint forgalmi korlátozás alá helyeztek - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM).
Kigyulladt és leégett egy 200 négyzetméteres hodály vasárnapra virradóra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón, a tűzben az épület tulajdonosa megsérült - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.