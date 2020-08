„Most már kezdhetünk aggódni” - a második hullám merőben más lesz, mint az első

Könnyen lehet, hogy a járvány második hullámának elején vagyunk – mondja Nepusz Tamás bioinformatikus. Közben egyre több 40 éven aluli fertőződik meg, arányuk elérte a 44 százalékot.

Vége a viszonylagos nyugalomnak, a járványügyi adatok alapján a koronavírus újra terjedésnek indult Magyarországon. Ha a tendencia folytatódik, akkor heteken belül kialakulhat olyan állapot, mint márciusban volt, amikor a kormány kihirdette az országos veszélyhelyzetet – mondta Nepusz Tamás bioinformatikus a Népszavának.

– Könnyen lehet, hogy valóban a sokat emlegetett „második hullám” elején vagyunk. Most már kezdhetünk aggódni – tette hozzá a bioinformatikus. Véleményével nincs egyedül, Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hétfőn a Facebook-on úgy fogalmazott: "Elérkeztünk az új típusú koronavírus második hullámának küszöbére."

A lapunk hétfői számában nyilatkozó Kemenesi Gábor virológushoz hasonlóan Nepusz Tamás is arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus nem egy-egy gócpontban – kórházban vagy idősotthonban –, hanem egyszerre több megyében jelentkezik. A bioinformatikus a hivatalos adatok alapján végez számításokat, ezek alapján azonban nem lehet felelősséggel beszélni arról, mennyire nehéz hónapok előtt állunk. Ehhez jó lenne tudni például azt is, hogy az új fertőzések pontosan hol, milyen közösségekben vagy intézményekben történnek. Nepusz Tamás méltányolhatónak tartja, hogy az ilyen típusú adatokat nem hozzák nyilvánosságra, az viszont elvárható lenne, hogy napi rendszerességgel közzétegyék, melyik megyében hány aktív fertőzött található.

A járvány terjedését nagyban befolyásolhatja, hogy a kormány milyen korlátozó intézkedésekről dönt. Szerinte valószínű, hogy az ország nem fog még egyszer bezárkózni. Lényeges kérdés ugyanakkor, hogy a szokásos menetrend szerint indul-e a tanév.

– A második hullám merőben más lesz, mint az előző volt – hangsúlyozta Nepusz Tamás. Amikor Európát elérte a koronavírus, az influenzajárvány már lecsengőben volt. Az őszi hónapokban azonban jó eséllyel ismét jelentkezni fog, és megjósolhatatlan, hogy a koronavírus, az influenza, valamint más, náthaszerű tüneteket produkáló fertőzések milyen hatással lesznek egymásra. Annyi bizonyosan kijelenthető, hogy a nehezen megkülönböztethető megbetegedések miatt különösképpen nagy teher hárul majd az egészségügyre.

Nagyon sok múlik az embereken, azon, hogy a lakosság mennyire fegyelmezetten tartja be az óvintézkedéseket. Sőt: alighanem ez a legfontosabb. „A vírus ellen mi magunk tehetjük legtöbbet” – jelentette ki Nepusz Tamás, aki pozitív fejleményként könyvelte el, hogy szakmai berkekben ma már nincs vita arról, milyen fontos a maszk használata.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által végzett szennyvízvizsgálatok a 32. héten Budapesten és Debrecenben is „enyhén növekedő tendenciát mutattak ki a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának mennyiségében” – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben. A nemzetközi tapasztalatok szerint a szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését. Az NNK május óta végez szennyvízvizsgálatokat az új koronavírus örökítőanyagának kimutatására. A vizsgálatok Budapesten kezdődtek, jelenleg heti mintavétel történik a fővárost ellátó három szennyvíztelepen, a megyeszékhelyeken, és néhány vidéki városban.

Az intézményi fertőzések felszámolásával júniusban a 60 éves, vagy a náluk idősebbek körében jelentősen csökkent a fertőzések száma, júliusban pedig már csak 63 fertőzöttet észleltek ebből a korosztályból – olvasható a Semmelweis Egyetem honlapján megjelent elemzésben. A leginkább veszélyeztetett korosztály aránya az összes fertőzött közül az eddigi legalacsonyabb, mindössze 17 százalékos. Ezzel szemben a 40 év alattiak megbetegedésszáma folyamatosan emelkedik. Júliusban a Magyarországon regisztrált fertőzöttek 44 százaléka a 40 év alatti korosztályból került ki. A fiatalabbak betegséglefolyása jellemzően kedvezőbb, és bár az ő szervezetüket is megviseli a vírus, ritkábban van szükségük kórházi ellátásra. A fertőzöttek közül sokan jártak külföldön közvetlenül a megbetegedésük előtt, vagy találkoztak olyan rokonukkal, barátjukkal, kollégájukkal, aki külföldi utazásból tért haza. Az elemzés szerint ez az egyik fő oka annak, hogy Magyarországon jelenleg az aktívabb korosztály körében terjed a vírus.