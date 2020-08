Lövések dördültek a Fehér Háznál, Trump megszakította sajtótájékoztatóját

Mindenesetre a magyar miniszterelnök kedves szövetségesei már örömüket fejezték ki e szép választási győzelem kapcsán a fehérorosz diktátornak.

Több csatornán is megkereste a hvg.hu a kormányt , azt firtatva: gratulált-e Orbán Viktor miniszterelnök az újraválasztott Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek. De hiába kapott e-mailt a Kormányzati Tájékoztatási Központ, illetve a kormányfő sajtófőnöke, Havasi Bertalan is, válasz nem érkezett. Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török, Ilham Alijev azeri, Hszi-csin Ping kínai elnök már gratulált Lukasenkának. Aki az elcsalt választást kiáltó tömegeket véres erőszakkal próbálja az eredmény elfogadására bírni . Andrzej Duda lengyel és Gitanas Nauseda litván elnök a demokratikus elvek betartására szólította fel a minszki hatóságokat. Heiko Maas német külügyminiszter szorgalmazta, hogy az Európai Unió újra vezessen be szankciókat Fehéroroszországgal szemben.