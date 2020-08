Beütött a drágulás, 3,8 százalékkal nőttek a fogyasztói árak

Az utóbbi hetekben kifejezetten jól teljesít a hazai fizetőeszköz a vezető devizákkal szemben. Viszont úgy tűnik, fordulat jön.

Az elmúlt napok során jelentősen erősödött a forint. Ez elsősorban a dollárral szemben látványos, de az euró is jóval olcsóbbá vált. Ez jó hír azon keveseknek, akik a koronavírusjárvány mellett be mertek vállalni egy tengerparti nyaralást. A forint márciusban – a koronaválság kitörése és a gazdasági leállások után – még pánikszerűen gyengült. Az euró 330-ról egészen 370 forintig katapultált. Ez jól mutatta, hogy a hazai deviza érzékeny a magyar gazdaságot érő sokkhatásokra. A kilátások fokozatos javulásával az euró előbb 360, majd 350 forint alá erősödött. Az elmúlt napokban látómezőbe került a 340-es szint is. Az árfolyam végül többszöri nekifutás után végül 342-343 forintról pattant vissza. Az euró a közeljövőben 345-350 forint között oldalazhat. Egy éve, amikor még hírét se hallottuk a koronavírusnak, az euró 323 forinton állt. Azóta a gyengülés tehát 9-10 százalék. Az elmúlt hetek során ugyanakkor nagyot lendített a forint - és a térség más fizetőeszközeinek - erején az EU 2021-2027-es költségvetéséről, illetve az uniós helyreállítási alapról szóló megállapodás. A piacok arra számítanak, hogy a térségnek szánt eurómilliárdok megtámasztják a helyi devizákat. A forint ugyanakkor főképp nem is az euróval, sokkal inkább a dollárral szemben erősödött nagyot. A múlt hét végén egy dollárért 289 forintot kértek, ami éves mélypont. Március közepén még 335 forintba került a zöldhasú. A dollárral szemben tehát a forint húsz százalékot erősödött. Ennek fő oka a dollár euróval szembeni értékvesztése, aminek a forint így az áttételes nyertese.



Az amerikai gazdaságot ugyanis jelentősen visszaveti a koronavírus-járvány. A válságintézkedések miatt hatalmas költségvetési hiány is várható. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed óriási mértékben növelte a dollárkínálatot is – derül ki Kovács Mátyás, a K&H alapok kezelőjének elemzéséből. A dollárgyengülés jellemzően kedvez az úgymond kockázatosabb, feltörekvő devizáknak, így a forintnak is. Tehát a hazai fizetőeszköz erősödését elsősorban a dollárgyengülés és az ahhoz kapcsolódó, kedvező hangulat segítette. Mindazonáltal Kovács Mátyás hosszabb távon ismét a forint fokozatosan gyengülésére számít. Nyeste Orsolya a forint kilátásai szempontjából továbbra is kulcsfontosságúnak tartja az euró/dollár piacának eseményeit - nyilatkozta az Erste Bank vezető elemzője. Bár a dollár értékvesztése egyelőre megállni látszik, a korábbi, erős szintekre sem számít a piac. Középtávon, ha nem is a júliusihoz hasonló mértékben, de a dollár további gyengülése várható. Egy tartósan gyengébb dollár megtámaszthatja a forintot is. A vírushelyzettel és a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságok mindazonáltal nem sugallnak további számottevő forinterőt. Az euró tekintetében egyelőre tartják a 350 forintos "pontbecslést", azaz e körül ingadozó árfolyamot várnak, kisebb lefelé mutató kockázattal – fejtette ki a Népszavának Nyeste Orsolya. Vagyis hajszálnyival nagyobb a valószínűsége, hogy 350 forint alatti tartományban maradjon a hazai valuta. Az elemzők ugyanakkor nagyobb erősödésre most nem látnak teret.

Érdemes lehet a külföldre fogadni Akik szeretnék megtakarításaikat növelni, hosszú távon továbbra is érdemes fokozatosan a devizás befektetések és a részvényalapok felé fordulniuk - véli Kovács Mátyás. Így a forint gyengülésén és a részvénybefektetések hosszú távú többlethozamán is nyerhetnek – véli Kovács Mátyás. Az elemző nagyot nem tévedhet: a forint az euróval szemben annak bevezetése óta is lényegében folyamatosan gyengül. Ez alapján, éves-évtizedes távlatban szinte biztos hozam érhető el a forint leértékelődésén. Az Orbán-kormány is ezt használja ki az uniós támogatásoknál, a jegybank pedig a tartalékokon elért nyereségen.