Borkai kezén vastag a bőr: birkák, lovak és csirkék között dolgozgat

A Momentum Mozgalom szavazóinak kétharmada is ezt az indulási módot támogatja, a Jobbikra voksolók még nem elkötelezettek.

2020. július végén az ellenzéki szavazók közel háromnegyede (72 százalék) a közös ellenzéki listát és a közös ellenzéki képviselőjelöltekkel történő indulást támogatta. Különösen magas a közös indulás támogatottsága az MSZP és a DK támogatóinál, de a Momentum Mozgalom szavazóinak kétharmada is ezt az indulási módot támogatja. Jelenleg a Jobbikra voksolók még nem elkötelezettek teljesen a kérdést illetően, de egy másik kérdés azt jelzi, hogy ők is szükségesnek tartják a teljeskörű ellenzéki összefogást a Fidesz–KDNP legyőzése érdekében – derül ki az Idea Intézet felméréséből. A 2020. július 30. augusztus 3. között végzett reprezentatív közvélemény-kutatása alapján az indulási álláspontját még nem véglegesítő Momentum szavazóinak 64 százaléka minden körülmények között a közös lista, közös egyéni jelöltek, közös miniszterelnök-jelölt álláspontját fogadja el. További 30 százalékuk van hasonló véleményen, és elenyésző részük utasítja el az együttműködést. A Jobbik szavazói egyelőre távolságtartóbbak: 49 százalékuk minden körülmény között a legszorosabb együttműködés híve, 31 százalékuk inkább ezt az indulást támogatná, ugyanakkor 12 százalékukra jellemző az elutasítás. A pártpreferenciájukat nem vállalók vagy abban bizonytalanok a Momentum-szavazókkal majdnem megegyező arányban támogatják minden áron a legszorosabb együttműködést, ugyanakkor 12 százalékuk szerint semmilyen együttműködésre nincs szükség.

A felmérés szerint az ellenzéki szavazók 72 százaléka közös listán és közös jelöltekkel vágna bele a 2022. évi országgyűlési megmérettetésbe. A kérdés illetően ismét a jobbikos szavazók a leginkább távolságtartók, bár körükben is az egységes ellenzéki jelöltállítás mögött sorakozik fel a legtöbb támogatójuk (39 százalék). A Momentum-szavazók az előbbi kérdést illetően szinte hasonló arányban (67 százalék) állnak a közös lista, közös jelöltek pártján, körükben a legszorosabb együttműködésnek jelentős többsége van. Ahogyan a várakozásoknak megfelelően az MSZP és DK-szavazók körében is. Továbbá a pártpreferenciájukat nem vállalók vagy abban bizonytalanok 57 százaléka is a közös lista, közös jelöltek forgatókönyvet támogatja 2020. július végén, ugyanakkor 31 százalékuk nem rendelkezik határozott állásponttal a kérdésben.