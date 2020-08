A magyarok felének nincs kéthavi tartaléka, a munkavállalók harmadának csökkent a jövedelme

Egy friss felmérés szerint a legkedvezőbb helyzetű háztartások sem húznák ki bevétel nélkül fél évig.

A magyar munkavállalók mindössze felének van 2 hónapra elegendő tartaléka, míg a mostanában munka nélkül maradtak átlagosan 3 hónapra tartalékoltak be – derül ki a BNP Paribas Cardif és a Medián kedden közölt felméréséből. – A munkavállalók csaknem harmadát érintette a járványhoz kapcsolódó valamilyen típusú jövedelemcsökkenés. A visszajelzések szerint 10 százalék vesztette el a munkáját, 8 százalék csak részmunkaidőben dolgozhat, 11 százalék több feladatot kénytelen végezni a leépítések miatt, és a legkedvezőbb helyzetűek is legfeljebb 5 hónapot vészelnének át bevétel nélkül – írták. Külső segítségre a nehezebben átvészelhető időszakokban az emberek 57 százaléka számíthat, elsősorban a családjától. Hitelfedezeti, vagy jövedelembiztosítása 17 százaléknak van. A felmérés szerint a tavaly májusi adatokhoz képest az ideiben munkanélküliség miatt megduplázódott a kárbejelentések száma, a harmadik negyedévben pedig akár a négyszeresére is nőhet.