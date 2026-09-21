Aligha meglepő módon a parlamentben is téma volt a Mol és az ukrán Naftogaz vasárnap megkötött együttműködésének ügye. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette: amíg Tisza-kormány van, nem épül Magyarországon ukrán kőolajtároló. A Mol szerint még nem tart ott az ügy, hogy beszámoljon róla.
A Magyar Péter kormányfő által előre jelzettnél korábban, csütörtök este megjelent a Magyar Közlönyben Kapitány István új gazdasági és energetikai miniszter első rendelete az ország stratégiai üzemanyagkészleteinek felszabadításáról.
Választások utáni gazdasági egybeesések.
A válaszadók 40 százaléka nem tudna egy hónapon túl megélni fő jövedelemforrásának elvesztése esetén.
Van egy-két furcsaság a tavalyi kormánydöntés nyomán felhalmozott 739 millió köbméternyi különleges tartalék körül.
A január 10-i határidő előtt nyilvánosságra került Sussex hercegének semmilyen fájdalmas részletet el nem hallgató könyve.
Hét százaléknyian azt mondták, hogy 20 év múlva már rubellel kell fizetni Magyarországon.
Az osztrák energiacég azt ígéri, a lépés nyomán a termeléskiesést kompenzáló benzin- és gázolajmennyiség folyamatosan rendelkezésre fog állni. A Mol a schwechati incidens miatt elhalasztotta a százhalombattai olajfinomító függőben lévő karbantartását.
A kormány úgy döntött, hogy egyes beruházásokat később valósít meg, ezzel összesen 350 milliárd forinttal növeli Magyarország idei évi pénzügyi tartalékait az államadósság csökkentése mellett – közölte a Pénzügyminisztérium. A takarékosság látszat, a kormány a jövő évi osztogatásokra spórol.
Hogy ki érte el a mozgósítási maximumát, és ki rendelkezik még némi tartalékkal? – ezek az előválasztás utolsó kérdései. A közös lista összeállításának pedig az a találós kérdése, miképp legózzák össze együttműködésüket (értsd: milyen belső koalíciók jönnek létre) a pártok?
Megtakarításaihoz is hozzá kellett nyúlnia a járvány miatt nehéz helyzetbe került háztartások jelentős részének. A magasabb jövedelműek viszont még többet is tudnak félretenni.
Egy friss felmérés szerint a legkedvezőbb helyzetű háztartások sem húznák ki bevétel nélkül fél évig.
Az Állami Számvevőszék statisztikája szerint a magyarok kétharmadának még vésztartaléka sem volt.
Két hónap alatt tetemes összeget adott a kabinet nem tervezett feladatokra, a legtöbb pénz a versenysport támogatására és sportcsarnokokra jutott.
A szakértők szerint azonban a hideg idő ellenére sincs ok az aggodalomra.
Átlagosan havi 10,4 milliárd forintot költ el a kormány 2010 óta úgy, hogy lényegében senki nem ellenőrzi annak hasznosítását - összegezte elemzésében a Policy Agenda.
A nemzeti vérkészletben folyamatosan fenntartanak egy minimumszintet, ez három napra elegendő tartalékot jelent - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) főigazgatója a véradók világnapján.
A kormány több mint 70 milliárd forint átcsoportosításáról döntött az idei költségvetésben keletkezett megtakarítások terhére a Magyar Közlöny legutóbbi számában megjelent határozat szerint.
Hidvégi Vid hetedikként jutott be a lólengés szombati szerenkénti döntőjébe a glasgow-i olimpiai kvalifikációs torna-világbajnokságon, amelynek selejtezőjében a magyar férfi válogatott a 22. helyen végzett. A lovon az olimpiai címvédő Berki Krisztián 11. lett, és harmadikszámú tartalék a fináléra. Az ötkarikás indulási jogot biztosító áprilisi tesztversenyen két-két magyar férfi és női tornász indulhat.
A Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkárának tájékoztatása szerint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre rendelkezésre álló tartalék 60 milliárd forintos összege fedezetet nyújthat a magyar-szerb határra tervezett védvonal megépítésére.
Miután már csak mindössze két hónap van hátra a 2014-es évből, a kormány egyre jobban látja, mekkora költségvetési mozgástere van még idén. A Magyar Közlöny hétfői számában megjelent kormányhatározat alapján úgy tűnik, a kabinet egyáltalán nem aggódik az idei hiánycél miatt - írja a Portfolió.
Az egész sajtót bejárta Matolcsy Györgynek a vs.hu internetes portálnak adott interjújában olvasható kijelentése: „Jó hírem van: ez nem a költségvetés pénze, tehát az adófizetőknek egyetlen forinttal sem kell emiatt többet fizetnie! A jegybank saját, jegybanki pénzét költi” A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt a széles körű felháborodást igyekezett ezáltal csillapítani, amely a 200 milliárd forintos jegybanki oktatási alapítványi vagyonfeltöltések és az indokolatlan ingatlan- és hangszervásárlások nyomán keletkeztek. Matolcsy György biztosította a közvéleményt, hogy ezzel az MNB-re bízott pénzek osztogatása még nem ért véget.
A mindenkori költségvetés egyik kevéssé átlátható eleme a költségvetési tartalék. A képviselők a büdzsé elfogadásakor több tíz milliárd forintra adnak biankó csekket a kormány számára. Ez a pénz szabadon, és kevéssé átlátható feladatokra költhető, csak és kizárólag a kormány döntése alapján. A Policy Agenda megpróbált belenézni abba, hogy a 2010-es kormányváltás óta hogyan használta fel, vagy inkább ki a kormány ezt a kasszát, az összegzést pedig eljuttatta a Népszavának is. .
A lakossági befektetők nagy része befektetési alapokban tartja pénzügyi tartalékait, amelyek közül a biztonságot kínáló s megoldások a legnépszerűbbek. Az alacsony kamatkörnyezet - például a két százalék alatti betéti kamat - zavarja a megtakarítók túlnyomó többségét, jelentős részük ezért növelte a magasabb hozamot ígérő eszközök arányát - ez derül ki a K&H befektetői felméréséből.