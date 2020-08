Több mint 30 ezer aktív fertőzött van Romániában, továbbra sem lassul a járvány terjedése Ukrajnában

Az orosz elnök közölte: egyik lánya is megkapta az oltást.

Putyin az orosz kormány tagjaival folytatott videokonferencián hangsúlyozta, hogy a világon először jegyeztek be oltóanyagot az új koronavírusos fertőzés ellen. Az orosz államfő szerint a vakcina hatékony és tartós immunitást alakít ki a szervezetben „és minden szükséges ellenőrzésen átment”. Közölte, hogy egyik lánya is megkapta az oltást. „Meg kell kezdenünk a vakcina tömeggyártását, hogy mindenki, aki csak akarja, igénybe vehesse tudósaink vívmányát” – mondta, hozzátéve, hogy az oltást önkéntes alapon fogják elvégezni Oroszországban. Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter közölte, hogy az oltóanyag, amelyet a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet fejlesztette ki, magas antitest titert alakított ki az önkéntesekben, akik közül senkinél sem alakult ki „súlyos immunizálási komplikáció”. Az orosz szaktárca szerint a Covid-19-cel szembeni immunitás az oltást követően akár két évig is fennmaradhat. Elsőként az egészségügyi dolgozókat és a tanárokat fogják beoltani. Forgalomba a készítmény 2021. január 1-től kerül.



Alekszandr Gincburg akadémikus, a Gamelaja Intézet vezetője korábban elmondta, hogy az első orosz oltóanyag egy vektorvakcina, amely egy olyan adenovírus-DNS-en alapul, amelybe beépítették a SARS-CoV-2 koronavírus egyik génjét. Az adenovírust (közepes méretű, lipidburok nélküli, többnyire légzőszervi megbetegedést okozó családhoz tartozó vírust) az eljárás során olyan „tartályként” használják fel, amely a koronavírus-gént a sejthez szállítja, ott beindítja az új koronavírus burkának fehérjeszintézisét, és ily módon „megismerteti” az immunrendszert a potenciális ellenséggel. Az ilyen típusú készítményeket nevezik vektorvakcinának. A kedden közölt hivatalos adatok szerint Oroszországban április 23. óta először csökkent 5 ezer alá, 4945-re a 24 óra alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. A fertőzések száma ezzel 897 599-re emelkedett, ami 0,6 százalékos növekedést jelent. Az új esetek 28,4 százaléka tünetmentes. Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzések számát tekintve az Egyesült Államok (5 094 565), Brazília (3 057 470) és India (2 268 675) után. Az aktív esetek száma 1679-cel 179 293-ra csökkent. A halálozások száma 130-cel 15 131-re, a gyógyultaké pedig 6494-gyel 703 175-re emelkedett. Az országban a járvány kezdete óta több mint 31 millió, az elmúlt nap folyamán pedig mintegy 177 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 239 495 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.