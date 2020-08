"Hirtelen mindenünk elveszett" - bejrúti lakások és tulajdonosaik a robbanás után

Szörfösök vették birtokba a Duna fővárosi szakaszát (fotók)

Magyarországon a SUP-olás (állószörf vagy állva evezés) szinte bármilyen vízfelületen űzhető. A Balaton, a Velencei-tó, a bányatavak és folyóink is számtalan evezési lehetőséget kínálnak kisebb-nagyobb túrákra. Egyetlen hely van az országban, ami kivételt képez a szabad SUP-olás alól: a Duna fővárosi szakasza. Az V. Budapest Sup Fesztivál a ritka alkalmak egyike amikor állószörffel itt is végig lehet evezni. Szombaton a résztvevők elszörfözhettek a Római parttól egészen a Kopaszi-gátig és útközben páratlan szemszögből csodálhatták meg a város mindkét oldalát.