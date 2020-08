Őrült nagy az igény: még 11 honvédelmi sportközpont építésébe kezd a kormány

A 2017-ben meghirdetett program rendesen megcsúszott, mert miközben már 2018-ban 16 új lőtér építésével számoltak, idén tavaszra még csak az első öt kapta meg az építési engedélyt.

Egy keddi kormányhatározat szerint újabb 11 honvédelmi sportközpont építését vette tervbe a kormány - szúrta ki a. Ezek olyan lőterekkel is rendelkező multifunkcionális szabadidős sportlétesítmények lesznek, amik „közösségi programok, sportlövész, küzdősport, általános képességfejlesztő foglalkozások, valamint elméleti képzések megtartására lesznek alkalmasak”. Tavaly karácsonykor(Balassagyarmaton, Újfehértón, Szarvason, Szigetváron és Baján). Idén nyáron pedig Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos azt hirdette, hogy minden járásban lesz honvédelmi sportközpont. (197 járás létezik, ebből 23 a fővárosban működik.) De a 2017-ben meghirdetett program így is rendesen megcsúszott, mert miközben már, idén tavaszra sikerült eljutni odáig, hogy az első öt megkapta az építési engedélyt. Ehhez képest most újabb 11 honvédelmi sportközpont építésére csoportosítottak át költségvetési forrásokat: Kisvárdán, Körmenden, Nagykanizsán, Berettyóújfalun, Pécsen, Sárospatakon, Makón, Szekszárdon, Székesfehérváron, Kecskeméten és Zalaegerszegen. A Beruházási Ügynökség 550 millió forintot költhet el az előkészítésre, amivel legkésőbb 2021 végéig kell elkészülnie - írja a portál.