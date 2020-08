Újra jobban félnek a munkanélküliségtől a magyarok

Ez is a koronavírus tovagyűrűző hatása.

A járványt követő gazdasági visszaesés és a nyári hónapok ellenére hat éves rekordra emelkedett a hazai cégalapítások száma - írja az Opten. 2020 júliusában 2942 új vállalkozást jegyeztek be Magyarországon. Utoljára 2014-ben állt ilyen magasan a havi érték. Különösen figyelemre méltónak tartja a fejleményt a céginformációs szolgáltató a nyári hónapok és a gazdasági visszaesés tükrében. Az egyik ok, hogy most teljesülhetnek a járvány első hulláma alatt elhalasztott cégalapítások. Másrészt, a 2008-09-es válsághoz hasonlóan, a munkanélküliség növekedésével együtt ugorhat a kényszervállalkozások száma. A rossz gazdasági hangulat a vállalkozók körében új irányok, befektetések felkutatására is ösztönözhet, ami cégalapítással járhat. A mostani kiugrással megtört a hazai cégek számának 2013 óta tartó csökkenése. A növekedésbe forduló összesített adathoz hozzájárult a törlések ritkulása is. A 2020 júliusi, 2810 eset az idei év legalacsonyabb adata. Így júliusban százzal bővült a hazai társaságok száma. Eközben viszont 1150-re, a nyári hónapokra jellemző érték kétszeresére ugrott a nyugodt bezárást sejtető végelszámolási kezdeményezések száma. Tartozások hátrahagyásával járó felszámolásból 434 indult, ami átlagos érték. A 969 induló kényszertörlés pedig kimondottan alacsony szint. Ha a gazdasági hullámvölgy elhúzódik, ezek az értékek megugorhatnak. Júliusban összesen 4598 cég ellen indult végrehajtás. A magas, de nem kiugró adat változatlanul alacsony fizetési fegyelemre és pénzügyi gondokra utal. Pedig a ki nem fizetett számlák könnyen körbetartozásokba fordulhatnak, amelyek egész beszállítói láncokat béníthatnak meg. Ez egész biztosan nem segíti a gazdaság helyreállását.