Hőgutával és jégesővel riogat az előrejelzés

Nincs új halálos áldozat, 64 embert kórházban ápolnak, közülük öt van lélegeztetőgépen.



Szerda reggelig 22 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4768 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon . Immáron egy hete, hogy ez a szám mindennap jócskán tíz fölött van. Összesen 64 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen. Az elhunytak száma változatlanul 605, a gyógyultaké pedig 3529.

Korlátozások a fellángolás ellen

Az oldal szerint az elmúlt napokban diagnosztizált új fertőzések arra figyelmeztetnek, hogy akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe. Ugyanis sokan, akik észlelték magukon a tüneteket, nem vették elég komolyan a bajt, és ellátogattak kisebb-nagyobb családi, baráti összejövetelekre, ahol másokat is megfertőztek. – A járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. A beutazási korlátozások célja, hogy megakadályozzuk a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint mindazoknak, akiknél a járványügyi kontaktkutatás során elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk. Ha valaki az országba visszatérve mentesülni szeretne ez alól, akkor azt negatív PCR-teszt bemutatásával teheti meg, amelyet a saját költségén kell elvégeztetnie – írták.