A hamis Kamala Amerikának rossz - Trump azonnal nekiugrott Biden színes bőrű alelnökjelöltjének

A férfit a román és a magyar rendőrség is keresi. Tímea, az erdélyi édesanya hónapok óta szeretné visszakapni a fiát, a kétéves Dávidot.

Hiába ítélte neki a Fővárosi Törvényszék, Sánta Tímea hónapok óta nem ölelheti magához a kétéves kisfiát, mert a gyerek apja Dávidkával együtt bujkál valahol – írta meg a csaknem egy éve tartó valóságos rémdráma történetét a Blikk. – Elrabolta tőlem az apja a gyerekemet egy játszótérről – mondta a lapnak sírással küszködve az erdélyi születésű Tímea, aki Marosvásárhelyen élt a kisfiával. Az apa budapesti és láthatásra érkezett a romániai városba. Józseffel érkezett anyja és a testvére is. – Rábeszéltek, hogy menjünk ki együtt a játszótérre. Ott József elvitte a kisfiamat csúszdázni, nekem meg a testvére mutogatott valamit a telefonján. Mire felnéztem, a gyerekem nem volt sehol – mesélte a történetet az édesanya.



Dávidkát bármikor láthatta az apja

A nő azonnal feljelentést tett az ottani rendőrségen, ahol a mai napig nyomoznak. Tímea aztán Budapestre jött, és azóta is harcol a gyermekéért, aki még anyatejen élt, amikor az apja elvitte. Tímea Budapesten ismerkedett meg Józseffel, terhes is lett tőle, de addigra már megromlott a viszonyuk, s a kicsivel szülővárosába, Marosvásárhelyre költözött. Az apja többször is meglátogatta Dávidot, a láthatásokat Tímea soha nem akadályozta; közös felügyeletben állapodtak meg. A gyermekrablást követően Budapesten a Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy az apának vissza kell adnia Tímeának a gyereket, de a férfi nyom nélkül felszívódott, a rendőrség elfogatóparancsot, körözést adott ki, de azóta is hiába keresik. A gyermekelhelyezés ügyében viszont Marosvásárhelyen zajlik egy per, az ügyben szeptemberben lesz tárgyalás.