Május elseje óta nem volt ennyi új koronavírus-fertőzött Németországban

A mostani elnökválasztás „fontos pillanat” lesz az Egyesült Államok történetében – mondta a demokraták várható elnökjelöltje.

Kamala Harris története „Amerika története” – jelentette ki Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje szerdán az alelnökjelöltjéről, Kamala Harris kaliforniai szenátorról, akit egy wilmingtoni kampányrendezvényen mutatott be. Biden azt hangoztatta, hogy a mostani elnökválasztás „fontos pillanat” lesz az Egyesült Államok történetében.



„A megfelelő embert választottam”

– mondta az alelnökjelöltről, akit úgy mutatott be, mint „okos, kemény, tapasztalt, bizonyítottan harcias” személyiséget. A demokraták várható elnökjelöltje kiemelte: Kamala Harris „bevándorlók gyermeke”, aki „tisztában van azzal, hogy a bevándorlók miképpen is gazdagítják országunkat és milyen kihívást jelent feketeként és indiai-amerikaiként felnőni az Egyesült Államokban”. Majd hozzáfűzte, hogy szerdán szerte az országban „kislányok, főként fekete és barnabőrű kislányok úgy ébredtek fel, hogy életükben először talán új módon, akár (leendő) elnökként és alelnökként tekintenek önmagukra”. Biden viszonylag részletesen beszélt Kamala Harris szüleiről, akik szerinte „a konyhában számolták ki”, hogy mire jusson pénz. Harris édesapja egyébként jamaicai közgazdász, édesanyja pedig indiai kutatóorvos volt, s viszonylag rövid házasság után elváltak. Kitért a demokrata párti politikus arra is, hogy elhunyt idősebbik fia, aki bíró volt, a 2008-as jelzáloghitel-válság idején szinte naponta beszélt Kamala Harrisszel, Kalifornia akkori igazságügyi vezetőjével.



Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje Fotó: OLIVIER DOULIERY / AFP

A demokraták leendő elnökjelöltje hangsúlyozta: az országnak jelenleg olyan elnökre és alelnökre van szüksége, aki „képes az ország vezetésére és a felelősségvállalásra”. Közölte:

„Joe Biden és Kamala Harris kormányzatának átfogó terve lesz a Covid-19 jelentette kihívások kezelésére”.

Szájmaszkok kötelező viselését, tudományosan megalapozott irányelveket, jelentősen megnövelt számú vírusteszteléseket, a tagállami és helyi kormányzatoknak nyújtandó anyagi segítséget helyezett kilátásba. Kamala Harris, aki bőven beszélt családjáról, ugyancsak rendkívül fontosnak, „valódi következményekkel járónak” nevezte az idei elnökválasztást. Szerinte a választási eredménynek következményei lesznek minden területen: a gazdaságban, az egészségügyben és abban is, hogy az amerikaiak milyen országban is szeretnének élni. „Készen állok arra, hogy munkába álljak” – fogalmazott. Az alelnökjelölt élesen támadta Donald Trump jelenlegi elnököt. Úgy vélte, hogy Donald Trump a felelős a koronavírus-járványért és a következményeiért. Azt állította, hogy az elnök „nem vette komolyan” a járványt már a kitörésekor sem, ellentmondásosan nyilatkozott a szájmaszkok viseléséről és a társadalmi távolságtartás fontosságáról.

„Az elnök rossz járványkezelése a nagy gazdasági világválság óta a legrosszabb gazdasági válságba taszított minket” – jelentette ki.

Kamala Harris kaliforniai szenátor Fotó: OLIVIER DOULIERY / AFP

Harris arra buzdította az amerikaiakat, hogy menjenek el szavazni az ősszel, mert „november 3-án többre van szükségünk, mint győzelemre”. Hozzáfűzte:



„olyan mandátumra van szükségünk, amely bizonyítja, hogy az elmúlt néhány év nem képviselte mindazt, akik vagyunk és amilyenek lenni szeretnénk”.

A rendezvényen részt vett Biden felesége és Harris férje is, mindketten szájmaszkban jelentek meg.