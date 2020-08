Mire elég 60 millió forint? – hatalmas eltérések az ingatlanpiacon

Korábban nagy értékű ingatlannak számított egy 50-60 millió forintért kínált lakás vagy ház, az árak gyors emelkedése miatt azonban egy ilyen hirdetés ma már egyáltalán nem meglepő. Inkább az a kérdés: mire futja 60 millióból?

Jó állapotú családi ház Budapest külvárosában, lakás a vidéki nagyvárosok belső részein, balatoni nyaraló – ilyen ajánlatok közül válogathat, aki 50-60 millió forintot is el tud költeni ingatlanvásárlásra. Ma már egyáltalán nem ritka ez az árfekvés az ingatlanpiacon: az idén az OTP Ingatlanpont adatbázisában is megszaporodtak az ilyen hirdetések. Másfél évvel ezelőtt 427 ingatlant kínáltak eladásra ebben a kategóriában, az idén 200-zal többet. Az 50-60 milliós ingatlanhirdetések számának növekedése mutatja, hogy az elmúlt két évben továbbra is nőttek az árak. Korábban ezeket a lakásokat és házakat a nagy értékű ingatlanok kategóriájába sorolták, mára ez az összeg már kevésbé szembetűnő – mutat rá Valkó Dávid, OTP Ingatlanpont vezető elemzője. A fővárosban 60 millió forintból egy közel 100 négyzetméteres lakás vásárolható, de nagy az eltérés a belvárosi kerületek és a külkerületek kínálata között – derül ki a NAV 2019-es forgalmi adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérképből. A legdrágábbnak számító V. kerületben csak egy kétszobás lakás fér bele ebbe az összegbe, a legolcsóbb Soroksár könnyen megközelíthető részén viszont egy hatszobás, több generációnak is otthont adó, új építésű ház megvásárlására is elengedő lehet ez a keret. Némely kisvárosban vagy faluban találni egészen különleges kivitelezésű otthonokat is ebben az árkategóriában. Ilyen például az a finn gerendaház négy szobával, amely a Heves megyei Sirokon található. Ami a vidéki nagyvárosokat illeti: az ipari fejlesztéseknek köszönhetően tavaly Debrecen vette át a legdrágább megyeszékhelynek járó címet, megelőzve a sokáig első helyezett Győrt. A népszerű egyetemvárosban egy lakóingatlan négyzetméterenként átlagosan 409 ezer forintba kerül. Ez azonban még mindig alacsonyabb, mint – a XXIII. kerületen kívül – az összes fővárosi kerületi átlagár. A debreceni városközpontban is találni azért 60 millió forintért jó állapotú, nagy alapterületű otthont, ilyen például egy egyetemvárosi ötszobás családi ház garázzsal. A balatoni ingatlanra vágyók többségében használt nyaralót vehetnek 50 millió forintból a népszerű üdülőövezetekben. Újépítésű ingatlanok esetén 700-800 ezer forintos négyzetméterárral kell számolni. A déli parti Balatonlellén például egy, a parttól 100 méterre elhelyezkedő, újépítésű apartmant 59 millió forintért hirdetnek. A kevésbé felkapott Balaton-parti településeken, például Vonyarcvashegyen három lakószintes, öt plusz két félszobás családi házat is találni borospincével, külön bejáratú apartmannal a 60 milliós limiten belül.