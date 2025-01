Bódvaszilas, a kassai külváros – Egyre több a szlovák háztulajdonos a borsodi falvakban

Az eddig is köztudott volt, hogy Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár környékén szívesen vásárolnak ingatlant külföldiek. Arra azonban kevésbé számítottunk, hogy apró Borsod megyei falvakban egyre több szlovák háztulajdonosról számolnak be a helyiek. Kassára egy óra alatt kényelmesen odaérnek, az új autópályán még ennél is hamarabb, az ingatlanok jóval olcsóbbak, mint északi szomszédunkban. A helyiek örülnek a betelepülőknek, mert életet visznek az elnéptelenedő falvakba.