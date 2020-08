A romániai Bákó megye bírói dönthetnek, hogy átkerüljön-e hozzájuk a székelyföldi Úzvölgye

A Hargita megyei Csíkszentmárton perelt a jog szerinti területéért. Eldőlhet a történelmi magyar katonai temető sorsa is.

Romániában a Bákó Megyei Törvényszékre helyezték át azt a pert, amelyik a Hargita megyei Csíkszentmárton és a Bákó megyei Darmanesti határvitáját hivatott eldönteni. Az erdélyi Krónika című lap szerint a határvita tulajdonképpen a törvény értelmében Csíkszentmártonhoz tartozó, elnéptelenedett Úzvölgye település területének, és a sokat vitatott katonai temetőnek a hovatartozásáról szól. Csíkszentmárton még februárban nyújtott be keresetet a Hargita Megyei Törvényszékhez azt kérvén, hogy a bíróság állapítsa meg a szomszédos Hargita és Bákó megyei települések, ezzel együtt pedig a két megye közötti határt, amely Úzvölgye település területének a hovatartozását is tisztázná. Most a Hargita Megyei Törvényszék helyt adott Darmanesti beadványának és megállapította, hogy területileg nem illetékes a kereset tárgyalására, és átadta az ügyet a Bákó Megyei Törvényszéknek. A romániai bíróságok portálján közölt végzés kivonata szerint a határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.



Semleges helyszínt kérnek

Csíkszentmárton polgármestere, Gergely András a Krónikának elmondta, semmiképp sem értenek egyet azzal, hogy a tárgyalás a Bákó Megyei Törvényszéken folytatódjon, mert a megye érintett a perben, és ez befolyásolhatja a döntést. Ezért jogi képviseletük a legfelsőbb bírósághoz fordul, hogy egy semleges megyébe tegyék át a pert. Az úzvölgyi temető ügyében tucatnyi per is zajlik, ahogy arról egy hónapja a Népszava is beszámolt. A viták azután lángoltak fel, hogy 2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella ortodox felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták ezt megakadályozni.