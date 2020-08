Strasbourgban folytatódik az orosz-ukrán háború

Új fejezet nyit a az Ukrajna fölött lelőtt maláj utasszállító ügyében, hogy a holland kormány államközi keresetet nyújtott be Oroszország ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Moszkva tiltakozik.

Ukrajna egyezteti tevékenységét partnereivel annak érdekében, hogy a Donbász fölött hat évvel ezelőtt lelőtt malájziai utasszállító tragédiájának minden részletére fény derüljön - közölte az ukrán főügyész hivatala Memedov főügyész-helyettes és de Mol kijevi holland nagykövet keddi találkozója után. Az Amszterdamból a malájziai Kuala Lumpurba tartó menetrend szerinti MH17-es járatot repülő Boeing 777-est 2014. július 17-én a Donbász fölött rakéta találat érte, a gépen 298-an utaztak, a katasztrófát senki sem élte túl. A körülmények tisztázására fölállított Egyesített Nyomozó Csoport (JIT) megállapította, hogy a gépet egy orosz Buk légvédelmi rendszerrel lőtték le. A nyomozás irányítója, Fred Vesterbeke elmondta, nincs kétségük afelől, hogy a maláj gépet a Buk által kilőtt rakétával lőtte le az orosz fegyveres erők 53. brigádja. Földerítették a légvédelmi fegyver útvonalát is az oroszországi Kurszk megyéből a megszállt Donbász területére és vissza. Minthogy az áldozatok többsége holland állampolgár volt, az ügyet egy Amszterdam közeli holland bíróság kezdte el tárgyalni márciusban. Egyelőre három orosz és egy ukrán állampolgárt vádoltak meg, ők ismeretlen helyen, vélhetően Oroszországban tartózkodnak, a bíróságnak csak egyikük ügyvédjeivel van élő kapcsolata. Júliusban aztán a holland kormány úgy döntött, hogy államközi keresetet nyújt be Oroszország ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A strasbourgi székhelyű intézmény már korábban befogadott több keresetet az áldozatok hozzátartozóitól is. Az orosz igazságügy-minisztérium a napokban kapta meg Strasbourgból a hivatalos értesítést, de hetekkel korábban, már a kereset hírére orosz részről - a szokásos felelősség-hárításon túl - heves tiltakozások láttak napvilágot. A Szövetségi Tanács, az orosz felsőház értetlenségét fejezte ki, a külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova pedig az orosz-holland viszonyt ért újabb támadásról beszélt, és hangoztatta, a hágai kormány lépése politikai síkra tereli az ügyet, és megnehezíti az igazság kiderítését. Szergej Markov, aki jó képességű politológusból a putyini éra húsz éve alatt egyre inkább propagandistává "markirozza" át magát, nem kevesebbet állított, mint hogy a Malaysia Airlines gépét egy összeesküvés eredményeként maga az ukrán biztonsági szolgálat lőtte le, méghozzá CIA tisztek irányításával. Egyebek közt az is bizonyítja ezt, hogy a gépen egyetlen amerikai állampolgár sem utazott - hozta föl érvként. Az ukrán külügyminisztérium üdvözölte, hogy ezen a szinten is bírósági eljárás indul. Ismét fölszólította Oroszországot, hogy ismerje el felelősségét, teljesítse nemzetközi kötelezettségeit, és működjön együtt a nyomozással. Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta, hogy ugyan az áldozatok életét senki nem adhatja vissza és a hozzátartozók fájdalmát semmi nem enyhítheti, de az igazságnak győzedelmeskednie kell. Méltatta, hogy Ukrajna a nyomozás első percétől kezdve megbízható nemzetközi partnernek bizonyult a tragédia körülményeinek kiderítésében. Az MN17-es katasztrófája a közelmúltban szóba került az egyik legnépszerűbb ukrán újságíró, Dmitro Hordon internetes (és a YouTube-on valamint írott változatban is közreadott) műsorában is. Aznapi vendége, az Eho Moszkvi rádió főszerkesztője, Alekszej Venyegyiktov ugyancsak meglepte Hordont. Arról volt szó éppen, hogy Oroszországból gyakran címeznek kemény nyilatkozatokat a nagyvilágnak, de a színfalak mögött egyidejűleg diplomáciai aprómunka folyik. - Itt van például az MN17-es lelövése. Ön tud róla, hogy Bécsben titkos tárgyalások folynak orosz, ausztrál és holland diplomaták részvételével a kompenzációról azért, hogy a családok vonják vissza keresetüket? - kérdezte a túlzás nélkül legtájékozottabbnak mondható orosz újságíró. - Kiabálunk, hogy nem mi voltunk, közben meg kompenzálunk, épp úgy, mint ahogy Kadhafi tette (a líbiai diktátor két repülőgép robbantás áldozatainak is fizetett, de felelősségét sose ismerte el), vagy ahogy az Öböl háború idején az iráni Boeingot lelövő amerikaiak eljártak. "Nem ismerjük el" - mondta akkor Reagan elnök, majd fizettek az áldozatok családjainak. Venyegyiktov hangsúlyozta, az MN17-es ügyének különleges jelentősége van. Ő 2014 nyara óta tudja, és mondja, hogy az orosz "Buk" rendszer rakétájával lőtték le az MN17-est, és ezt mondani fogja továbbra is.