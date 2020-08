Csökkenteni akarják a Mercedes fölényét

Az időmérős motormód beszüntetését tervezi a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), mindez pedig leginkább a címvédő istállót érintené érzékenyen.

A 2020-as világbajnokságból eddig öt futamot rendeztek meg, mindegyiken valamelyik Mercedes-pilóta indulhatott az első rajtkockából. A címvédő istálló egykörös tempója elképesztő, az elmúlt hetekben nagyságrendileg egy másodperc volt annak a pilótának a hátránya, aki a harmadik helyet csípte meg. A második silverstone-i versenyig a futamokon is a Mercedesek domináltak, a múlt héten azonban nem várt gumikezelési problémákkal kellett szembenézniük a feketére festett ezüstnyilaknak. Andrew Shovlin, a Mercedes főmérnöke azt nyilatkozta, nem zárhatják ki, hogy Spanyolországban is hasonló problémáik lesznek. Mint mondta a hátsó abroncsok túlmelegedését a meglehetősen meleg idő okozta, Barcelonában pedig hasonló időjárásra lehet számítani. Max Verstappen (Red Bull) múlt heti sikerével feljött a pontverseny második helyére, a holland pilóta ugyanakkor továbbra is úgy gondolja, önerőből továbbra sincs esélye a világbajnoki cím megszerzésére. „Ha nem fogadod el a jelenlegi helyzetet, akkor ideges, és frusztrált leszel, de nincs semmi értelme ennek. Jelenleg lassúak vagyunk, de dolgozunk tovább és meg kell becsülnünk a megszerezett második, harmadik helyeket is” – fogalmazott. A Mercedes és a mezőny többi része között ugyanakkor csökkenhet a különbség, mivel az időmérős motormód beszüntetését tervezi a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA). Sajtóhírek szerint az FIA már a Spanyol Nagydíjat követő egyhetes szünetben betiltaná a speciális motormódok használatát. A pontos részleteket még a csapatok sem tudják, ám úgy tűnik, hogy a Belga Nagydíjtól kezdve egyféle motormódot használhatnak a versenyzők az időmérőkön és a versenyeken.

Sebastian Vettel és a Ferrari attól vár kisebb javulást, hogy a négyszeres világbajnok autóján kasznit cseréltek, miután azon apró hibát találtak. Az olasz istálló egyúttal azt is bejelentette, hogy egy új, erősebb motorral készül a 2021-es szezonra, ám azzal is csak legfeljebb a második helyezés elérését tartják reális várakozásnak a csapat háza táján. Az olaszok addig is próbálnak fogást találni a riválisokon, a Ferrari és a Renault is megerősítette, hogy megóvja az FIA múlt pénteki, a Mercedest másoló Racing Point elleni ítéletét, miközben a McLaren és a Williams óvási szándékának jelzése ellenére visszalépett az ügytől. A Racing Pointnál Barcelonában megváltozik a pilótafelállás, Sergio Pérez kigyógyult a koronavírusból, így Nico Hülkenberg szolgálataira a továbbiakban nem lesz szüksége a csapatnak, ettől függetlenül bizonyára készenlétben fog állni a hasonló esetekre. A 32 éves német pilóta ugyanakkor két csapattal is tárgyal arról, hogy 2021-től ülést kapjon. Hülkenberg elismerte, hogy megbeszéléseket folytat az Alfa Romeóval, ahol nagy valószínűséggel Kimi Räikkönen ülésére pályázik, míg a másik meg nem nevezett istálló a Haas lehet. A Forma-1 mezőnye egyelőre zárt kapuk mögött versenyez, a szeptember 27-én esedékes Orosz Nagydíjat viszont már nézők előtt szeretnék lebonyolítani, Szocsiban 30-32 ezer nézővel számolnak a szervezők. „A főtribünök várhatóan félig telnek meg, már zajlik a jegyértékesítés” – jelentette ki Alekszej Tyitov ügyvezető. A gyorsaságimotoros-világbajnokság idei szezonjában elsőként szeptemberben, a két olaszországi futamon engednek be nézőket a helyszínre. Emilia Romagna tartomány csütörtökön engedélyt adott a szervezőknek, hogy naponta tízezer szurkoló kilátogasson a misanói pályára, ahol szeptember 13-án előbb a San Marinó-i Nagydíjat, majd egy héttel később az Emilia Romagna Nagydíjat rendezik meg. A létesítmény befogadóképessége 110 ezer fő, tavaly a háromnapos eseményre összesen 160 ezer szurkoló látogatott ki. A vb-sorozat eddigi három állomásán, a két jerezi és a brnói versenyen nem voltak nézők.