Koronavírus: 40 új fertőzöttet találtak egy nap alatt

A BKK észlelte, hogy lazul a maszkviselési fegyelem, noha az erről szóló rendelet még mindig érvényben van.

Bár a COVID-19 vírus első hullámához kapcsolódó járványügyi szabályok az elmúlt hónapokban enyhültek hazánkban, a környező országokból ismét növekvő betegségszámokról érkeznek hírek, ezért hatalmas jelentősége van annak, hogy továbbra is betartsuk a szabályt: a közösségi közlekedési járatokon még mindig kötelező maszkkal, kendővel eltakarni az arcunkat, írja a BKK . Márpedig Budapesten lazul a maszkviselési fegyelem. Arról nem beszélve, hogy aki el is takarja az arcát, nem mindig szabályszerűen teszi. Noha a maszk kizárólag akkor nyújt védelmet, ha helyesen hordjuk: nem az állunkon, a nyakunkon, vagy a fülünkön lógva, hanem úgy, hogy a lehető legjobban eltakarja a szájunkat és az orrunkat is, hiszen így akadályozza meg, hogy belélegezzük a vírust. Mivel a kötelező maszkviselésről szóló kormányzati és fővárosi rendelet továbbra is érvényben van, betartására a BKK minden rendelkezésre álló felületen felhívja a figyelmet: a közösségi közlekedési járművek külső és belső felületein, a járatok és a metróállomások hangos tájékoztatórendszerén keresztül, a közterületi FUTÁR-kijelzőkön futó üzenettel, valamint a közösségi médiában. A maszk használatát elsősorban az ellenőrök, illetve a metróbejáratoknál ellenőrzést végző utaskoordinátorok ellenőrzik, és ha szükséges, felhívják az utasok figyelmet a szabály betartására. Aki a kötelezettséget ezek után is figyelmen kívül hagyja, ezzel utastársai egészségét veszélyezteti, az utazási feltételek szerint akár ki is zárható a közösségi közlekedési szolgáltatásból.