Nem csak a meleg okozhat szédülést

A szív- és érrendszer betegségeivel élőknek különösen komolyan kell venniük a figyelmeztető tüneteket.

Meleg, párás időben sokan lelassulnak, nehezebben kapnak levegőt, csökken a teljesítőképességük, gyengének érzik magukat, aminek számtalan oka lehet, Vaskó Péter , a KardioKözpont kardiológusa felhívta a figyelmet, hogy a szív-, érrendszer betegségeivel élőknek érdemes komolyan venni a figyelmeztető tüneteket.

„A stresszről elsősorban a munka, a rohanó életmód jut eszünkbe, pedig az időjárás gyorsan változó jellemzői is stresszreakciót válthatnak ki. A hirtelen, jelentős felmelegedés vagy lehűlés ugyanis arra kényszeríti a szervezetet, hogy gyorsan alkalmazkodjon. Ez a reakció fokozza a szimpatikus idegrendszeri aktivitást, ami miatt megnövekszik a szív- és érrendszerre háruló terhelés, amit a szív- és érrendszeri betegek nehezebben viselnek, a szervezetük számára jóval nagyobb erőfeszítéssel jár a kompenzáció” – magyarázta a kardiológus. Megfigyelések szerint időjárási frontok hatására nő a keringési elégtelenség és a szívinfarktus előfordulásának aránya is.

A fejfájás sem ritka a frontra érzékenyek körében, de sok más oka is lehet, amelynek kivizsgálásához neurológus, fogorvos, endokrinológus, fül-orr-gégész, fájdalomspecialista közreműködésére is szükség lehet, de mivel akár vérnyomásproblémák is okozhatják, érdemes kardiológust is felkeresni.

Gyengeséget, szédülést, eszméletvesztést leggyakrabban éhség, kiszáradás vagy hosszú állás okoz. Elgyengülést eredményezhet a túl alacsony vagy a túl magas vérnyomás is, de ez egyes vérnyomáscsökkentők, értágítók mellékhatása is lehet. Ájulást főként szívritmuszavar, túl lassú szívműködés, elégtelen pumpafunkció okozhat – sorolta a szakorvos.

Nagyobb terhelés fáradékonyságot, szabálytalan és/vagy erős szívdobogásérzést, szívbillentyű-probléma esetén fokozódó ödémahajlamot, nehézlégzést okozhat. Ha nem egyértelmű a kiváltó ok, fontos lehet a kardiológiai kivizsgálás, hogy kiderüljön, nem a szívműködés zavara húzódik-e meg a háttérben.

Szapora a pulzus, ha nyugalmi állapotban 90-nél több ütést mérünk. Ha minden nyilvánvaló ok nélkül napokon keresztül ezt tapasztaljuk, kardiológushoz kell fordulni, mert több szív-és érrendszeri betegség is okozhatja – figyelmeztetett Vaskó Péter.

Nehézlégést gyakran allergia vagy asztma okoz, ez most, a parlagfű szezonban különösen feltűnő tünet lehet. A terhelésre kialakuló légszomj, fulladás a túlsúly, a dohányzás és az életkor számlájára írható. Ha azonban pihenést követően sem vagy csak nagyon lassan javul, az egyre súlyosbodó kardiológiai állapotot feltételez, amely feltétlenül kezelést igényel.

A mellkasi fájdalomnak is sokféle oka lehet, például reflux, asztma, izomfájdalom. Ha a fájdalom jellemzően terhelésre jelentkezik, az többek közt szívkoszorúér betegség jele is lehet. Ha pedig az erős szorító, fájó érzés pihentetés hatására sem csökken néhány percen belül, esetleg erősödik is, azonnal orvost kell hívni.