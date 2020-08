Két kérdésben lehet népszavazás a tatai szállodaberuházásról

A civilek szerint szeptember első felében indulhat az aláírásgyűjtés az Öreg-tó partján ejtendő „visszafordíthatatlan tájseb” elleni referendumra.

A tiltakozók azonban nem egyáltalán nem szeretnének beruházást. A két elutasított kérdésük közül az egyik a tervezett szállodaberuházáshoz vezető utak kiszélesítésének megakadályozására, a másik pedig az egykori Kristály fürdő területének megóvására irányult.



– Tehát 2:2 az állás, a döntések jogerőssé leghamarabb augusztus végére válhatnak, így a gyűjtés leghamarabb szeptember első felében indulhat meg – szögezte le a civil szervezet, amely február óta tiltakozik a tatai Öreg-tó partjának beépítése ellen, amely szerintük „visszafordíthatatlan tájsebet ejtene”. A műemlékvédelmi, tájképvédelmi, örökségvédelmi, hidrológiai védettségű úgynevezett Natura 2000 és Ramsari terület ráadásul – Európában is páratlan módon – városi környezetben szolgál minden évben a vonuló vadludak tízezreinek gyülekezőhelyéül. Ahogy azt a Népszava is megírta : az Avalon Center Kft. eredetileg egy 120 szobás luxushotelt tervezett, amelyet egy, a Hellt is tulajdonló személyek másik cége húzna fel alig néhány méterre a tó partjától, 24 milliárd forintból. Lapunk ugyancsak beszámolt a civilek által az idén július 11-én tartott tüntetésről, majd arról is, hogy azt követően „visszavonulót fújt” az építtető. s azt ígérték: 5 ezer négyzetméterrel kisebb lesz a hotel, egyetlen fát sem vágnak ki, megegyeznek a civilekkel; mélygarázs viszont lesz.