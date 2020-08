Ismét rekordmértékű az új fertőzöttek száma Horvátországban, gyorsuló ütemben terjed a járvány Romániában

Szlovéniában negyedik napja nő az új esetek száma.

Romániában még mindig gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány: a pénteki jelentés szerint egy nap alatt újabb 1415 embernél mutatták ki a fertőzést, ami 15 százalékkal meghaladja az utóbbi két hét átlagát. A stratégiai kommunikációs törzs kimutatása szerint



újabb 44 koronavírusos beteg halt meg az utóbbi 24 órában, ezzel meghaladta a 2900-at a járvány romániai áldozatainak száma. A járvány kezdete óta 68 ezer fertőzést azonosítottak Romániában, közülük több mint 33 ezren jelenleg is vírushordozók.

Az ismert aktív esetek közül továbbra is több mint 7400-an vannak kórházban, közülük 473-an intenzív terápiára szorulnak. A G4Media hírportál pénteken ismertette az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legutóbbi összegzését, amelyből kiderül, hogy

az Európai Unión belül lakosságarányosan jelenleg Romániában a legmagasabb a koronavírus-fertőzésnek tulajdonítható elhalálozási ráta és a pozitív koronavírus-tesztek aránya.

Az ECDC honlapján elérhető legfrissebb adatok szerint az utóbbi két hétben Romániában minden egymillió lakosra 29 koronavírus-haláleset jutott, ami több mint hétszerese az európai uniós átlagnak. Az ECDC legutóbbi összegzése szerint – amely az augusztus 2-ig felvett adatokon alapult – Romániában volt a legmagasabb, 6,2 százalékos a pozitívnak bizonyuló koronavírus-tesztek aránya, ami több mint négyszerese az uniós átlagnak. Szintén körülbelül négyszerese az uniós átlagnak a romániai új esetek lakosságarányos rátája: az utóbbi 14 napon az egymillió lakosra jutó újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 878 volt Romániában, ennél magasabb (egymillió lakosra számolt) fertőzési rátát csak Luxemburgból (1225) és Spanyolországból (1100) jelentettek.

Horvátországban második napja rekordmértékű az új fertőzöttek száma, és a fiatalok a koronavírus legfőbb terjesztői – közölte a válságstáb pénteken. A testület jelentése szerint



csütörtökön 208-cal nőtt, és elérte a 6258-at a megfertőzöttek száma. Két új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 163-ra emelkedett. A betegek közül 106-an vannak kórházban, közülük tízen lélegeztetőgépen.

A legtöbb új esetet a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, ezért a válságstáb ismét szigorításokat vezetett be. Péntektől



tíz napig az éjszakai szórakozóhelyek, bárok és kávézók csak éjfélig lehetnek nyitva, továbbá zárt térben nem rendezhetnek bulikat.

Ugyanakkor a szabadtéri rendezvényeken is be kell tartani a társasági távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat, amelyeket most sokkal szigorúbban fognak ellenőrizni a hatóságok. Alemka Markotic járványügyi szakember, a válságstáb tagja arra kérte a fiatalokat, hogy legyenek sokkal körültekintőbbek.



Az új fertőzöttek kétharmada ugyanis a fiatal korosztályból került ki, és bár tüneteik enyhék, meg kell érteniük, hogy mások iránt is felelősséggel tartoznak – mondta.

Több ország is jelezte, hogy szigorításokat vezet be Horvátországgal szemben, Olaszország és Ausztria már megtette, Szlovénia pedig nem zárja ki annak lehetőségét, hogy „vörös listára” helyezi szomszédját, és kötelező karantént rendel el az onnan érkezők számára. Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője elmondta: érthető, hogy ezek az államok aggódnak állampolgáraik miatt, és azt szeretnék, hogy a járványhelyzet ne romoljon tovább náluk az őszi időszakban. A legtöbb helyen szeptember elsején már megkezdődik az oktatás, a fiataloknak pedig vissza kell térniük az iskolákba és az egyetemekre – hangsúlyozta. Mindazonáltal hozzátette: Horvátország több megyéből áll, a tengerparton a helyzet csak Split-Dalmát megyében romlott. Isztriában, a Kvarner-öbölben, Sibenik-Knin, Zára és Dubrovnik-Neretva (Zadar) megyékben alacsony a fertőzöttségi arány, százezer lakosra vetítve nem éri el a tíz főt.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 37-tel 2369-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 18-an vannak kórházban, közülük hármat ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 213 fő. Szlovéniában negyedik napja nő az új esetek száma. A behurcolt fertőzések többsége a népegészségügyi intézet szerint Horvátországból származik. Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.