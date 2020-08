Továbbra sem lassul a járvány terjedése Romániában

Egyre-másra húzzák fel az építészeti csodákat, gondosan mérve a métereket és a centimétereket, nehogy csorbát szenvedjen az égbe törő versenyszellem.

A hiedelemmel ellentétben nemcsak Moszkvának jut ebben szerep, szerte az országban szebbnél szebb magasépületekkel büszkélkednek. Az ország második legnagyobb városa, Szentpétervár kettővel is dicsekedhet. A Lahta Centr 462 méteres magasságával, 88 szintjével nemcsak Oroszország, de egész Európa legmagasabb épülete rangját vívta ki tavalyi elkészültekor. Lenyűgöző látványt nyújt, amint rakéta-formájával az eget ostromolja. Az építkezés néhány évet vett csak igénybe, a belakása körülményesebb. A Gazprom gázbirodalmon kívül galériáknak, kulturális központoknak, koncerttermeknek, éttermeknek biztosítanak itt helyet. Szentpétervár másik magasépülete, a 145 méter magas „Lider” torony 2013 óta ad otthont irodáknak, panoráma-étteremnek, fitnesz-klubnak. A nagy történelmi múltra visszatekintő, Ural-hegység menti ipari és kereskedelmi központ 213 méter magas „Iset” tornyát hívei a modern építészet mesterművének tekintik. Prémium kategóriás lakásai között többszáz négyzetméteresek is vannak. Az árak ennek megfelelően többtízmillió rubelre rúgnak. A 188 méteres „Visotsky” üzletközpont, amely a híres énekes Vlagyimir Viszockijról kapta a nevét, már évekkel korábban elkészült, kilátójából páratlan panoráma tárul a látogató elé. Szibéria és az orosz Távol-Kelet első felhőkarcolója, az „Aquamarine”, a Moszkvától légvonalban több mint 6400 kilométerre fekvő Vlagyivosztokban emelkedik az Amur-öböl partján. A 42 emeletes épület luxus apartmanjairól és helikopterleszállópályáiról híres. Senki nem gondolna a csecsen fővárosra, Groznijra úgy, mint egy üdülésre ideális helyre. Pedig így reklámozzák. Itt épült meg a 145 méter magas felhőkarcoló lakásokkal és apartmanokkal. A szomszédos magasépületeken kívül Európa egyik legnagyobb mecsetje, a „Csecsenföld szíve” és a káprázatos templom mesébe illő látványt nyújt az itt lakóknak. A Volga partján megépült 135 méter magas szaratovi „Volga Sky” vagy a Don-parti 145 méteres „Belij angel” egészen másfajta látványossággal és vízparti szórakozásokkal szolgálnak lakóiknak. És akkor még nem szóltunk Moszkváról. Az itt felhúzott felhőkarcolók listája túl hosszúra nyúlik ahhoz, hogy akárcsak felsoroljuk őket. Állítólag az elmúlt húsz évben felépített moszkvai felhőkarcolók együttes magassága meghaladja a 7 kilométert. Idén öt felhőkarcoló építését szeretnék befejezni. A „Neva Tower” komplexum már közel áll a beüzemeléshez. Két toronyházból áll, az egyik 345 méter, a másik 296 méter magas. Befejezik a „Capital Tower” komplexumot is, amely három épületből áll, a legmagasabb egyes források szerint 297 méter magas. Mindegyik lakóépület 47-től 338 négyzetméteres lakásokkal. A közeli években elkészülő felhőkarcolók is sok meglepetést tartogatnak. 2025-re tervezik befejezni a világ egyik legeredetibb toronyházát, a 405 méter magas „One Tower”-t, amely furcsa alakzatával lepi meg a látogatót. Van, akit egy vitorlára, másokat egy repülőgép szárnyára emlékezteti. 12 szintjén kereskedelmi központ, irodák sora és óvoda lesz. 88 emelet lakásoknak ad otthont. Csodálatos látványt nyújt a 248 méter magasságúra tervezett Nemzeti kozmikus központ is, amelynek az építéséhez tavaly fogtak hozzá. A messzi szovjet múltba nyúlik a magasépületek iránti vonzalom. Az 1953-ban épült moszkvai Lomonoszov egyetem 239 méterével volt a listavezető. Akkor épült meg a külügyminisztérium épülete is (172 méter), akkor tájt készült el egy 176 méter és egy 156 méter magas lakóház is. Az 1955-ben megnyílt 206 méter magas Ukrajna szálló Európa harmadik legmagasabb épületének számított. Különböző források néha különböző magasságokat tüntetnek fel. A méterekért vívott versenyben megeshet, hogy különféle kiegészítőkkel itt-ott nyernek még néhány métert vagy centimétert.