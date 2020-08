Meghalt Donald Trump öccse

Nemzetközi sajtószemle, 2020. augusztus 16.

A szerkesztőségi állásfoglalás szerint a belorusz válságnak mindenekelőtt azt kell bizonyítania, hogy a világ többi részéről a fehérorosz lakosság mellé állnak a szabad emberek, miután Alekszandr Lukasenko elnyomott népe fellázadt az erőszakos, durva, önkényes és törvénytelen hatalom ellen. A Nyugatnak egyértelművé kell tennie, hogy Lukasenkónak vissza kell rendelnie orgyilkos gengsztereit és ismét az urnákhoz kell hívnia a lakosságot, mert a világ nem fogadja el arcátlan csalással szerzett győzelmét. Az elnök persze ebbe nem akar majd belemenni, nem bújik ki a bőréből. Világosan értésre adta, hogy részéről szó sem lehet önkéntes, vagy békés lemondásról. A tömegek ezzel szemben azért demonstrálnak, hogy menjen isten hírével, ha pár hét múlva véget ér a megbizatása. Azaz kulcsfontosságú lesz, hogy mit lép Európa és az USA, miközben Vlagyimir Putyin cordon sanitaire-t lát Fehéroroszországban a nyugati terjeszkedéssel szemben. Ezért még azt is megbocsátotta Lukasenkónak, hogy az többször is keresztbe tett a Kremlnek és bővítette a kapcsolatokat Kínával. Megingott az önkényuralom, és látnivaló, hogy a tömegek nem vetik alá magukat örökre a diktátornak. Pedig a „bátyka” 26 éven át mesterkurzust tartott zsarnokságból. De most azt mutathatja meg, miként fejeződik be egy ilyen rezsim. Az „utolsó európai diktátor” rosszul állt hozzá a koronaválsághoz, amit csak tetézett, hogy a gazdaság lefelé tart. A vetélytársakat ezúttal is úgy akarta kiiktatni, hogy bezáratta őket, illetve jogi eszközökkel megakadályozta jelölésüket. Ezek után bukkant fel a színen Szvetlana Tyihanovszkaja, aki szinte 100 százalék, hogy megverte ellenfelét. Csak éppen a karhatalom minden eddiginél kegyetlenebb módszereket vetett be. Tyihanovszkaját egyszerűen áttették a határon. Ám az erőszak láttán nőtt az elégedetlenség, a kulcsfontosságú állami vállatoknál minden különösebb szervezés nélkül leállt a munka – írja a lap.