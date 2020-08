Újra meghirdették a Libegő-tendert

Egymilliárd forinttal több jutott tavaly a Schmidt Mária-féle közalapítványnak. A főigazgató 64 millió forintot keresett, azaz hivatalosan magasabb a bére, mint a miniszterelnöknek.

Tavaly a 2018-as évhez képest egymilliárd forinttal többet, 5,5 milliárd forintot adott a kormány a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTKK) működésére – derült ki a szervezet közhasznúsági jelentéséből. A Terror Háza Múzeumot, a XX. Század Intézetet, a XXI. Század Intézetet, a Habsburg Történeti Intézetet, a Kommunizmuskutató Intézetet, valamint a Kertész Imre Intézetet működtető alapítványnak saját bevétele elsősorban a belépőjegyek értékesítéséből keletkezett, az ebből származó nettó árbevétel 758 millió forint volt. A beszámoló szerint továbbra is igen jól keresett a kormány által alapított szervezet főigazgatója, Schmidt Mária: juttatása ugyan csökkent a 2018-as 97 millió forinthoz képest, de még így is elérte a 64 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy havonta átlagosan 5,3 millió forintot kapott, azaz többet mint a 3 millió forintot kereső Áder János államfő és a hivatalosan 1,5 millió forintból gazdálkodó Orbán Viktor miniszterelnök. A kuratóriumi tagok korábban nem kaptak fizetést, de 2019-ben ez is megváltozott, így 11 millió forint jutott a Szájer József fideszes EP-képviselőt, Martonyi János ex-külügyminisztert és Lánczi Andrást, a Corvinus Egyetem rektorát, a kormányközeli Századvég Alapítvány elnökét is soraiban tudó hattagú testületnek. Az alapítvány egyébként számtalan olyan százmilliós-milliárdos állami támogatású projektet is futtat, amely éveken keresztül munkát ad majd a szervezetnek. A KKETTKK bonyolította például az 1956-os forradalom – négy évre széttagolt – emlékévéhez kapcsolódó rendezvényeket és pályázatokat, de az alapítványhoz fűződik egyebek mellett az I. világháborús évfordulóról, valamint a 30 évvel ezelőtti rendszerváltásról szóló programsorozat is. Ezekhez képest „kisebb” összeg jutott a Terror Háza Múzeum felújítására (mindössze 60 millió forint), és a beszámoló alapján úgy tűnik, „a terhelés miatt” ez idén sem lesz másként. „A következő munkaév (azaz a 2020-as – a szerk.) közalapítványi programterve részben a rendszerváltozás 30. évfordulója, illetve a Puskás Múzeum kialakítása jegyében zajlik majd, de előzetesen számolnunk kell azzal, hogy az első világháborút lezáró Trianoni békediktátum 100. évfordulójának központi programsorozata is bővítheti a közalapítvány tevékenységi körét. Jelen terhelés mellett sajnos nincsen műszaki, kreatív és történészszakmai tervezői erőforrásunk a Terror Háza Múzeum szükséges műszaki, kiállítástechnológiai és tartalmi megújítására, de bízom bízom benne, hogy a fenti feladatok elvégzését követően végre nekiláthatunk ennek a feladatnak is” – áll a dokumentumban. Jutott idő azonban könyvkiadásra, így az alapítvány tavaly sikeresen megjelentette – mások mellett - Schmidt Mária főigazgató esszékötetét, valamint Szájer József „2014 januárja és 2018 között született gondolatait” tartalmazó tanulmánykötetet is.



Pedagógusképzés vidéki szállodákban Az alapítvány új eszközökhöz is nyúlt az emlékévek lebonyolítása során, emlékezetes például az a bélyegsorozat, amelyet a rendszerváltás évfordulója alkalmából adtak ki. A nyolcrészes összeállításból öt képen MDF-es alapítók szerepelnek (például Szabad György és Csurka István), azonban a többi jelentősebb párthoz köthető politikusok közül nem emeltek ki senkit, sőt kimaradt Antall József korábbi miniszterelnök is. Újszerű ismeretterjesztési megoldás volt a vidéki szállodákban tartott pedagógusképzés is, amely során „a tanárok megismerhették az első világháborúval kapcsolatos legkorszerűbb tudományos eredményeket”. A hat helyszínen tartott történelemórákon a beszámoló szerint 5250-en vettek részt, a költségeket pedig az alapítvány állta. A visszajelzések szerint a résztvevők programmal való elégedettsége 94,8 százalékos volt.

TÁBLÁZAT Projekt Támogatási összeg (mrd Ft) Felhasználási időszak I. világháború kitörése emlékév 4 2017-2021 56-os emlékév 13,31 2016-2020 Kertész Imre Intézet 3,3 2018-2020 Rendszerváltozás 30 emlékév 5,27 2019-2020 Puskás Kiállítási Központ 2,39 2019-2021