Hamilton megdöntötte Schumachert csúcsát

A Mercedes hatszoros világbajnoka zsinórban negyedszer nyerte meg a Spanyol Nagydíjat, így immár 37 ponttal vezet Max Verstappen előtt.

Folytatódott a Mercedes-dominancia Barcelonában, ezúttal Lewis Hamilton szerezte meg az első rajtkockát csapattársa, Valtteri Bottas előtt. A rajtot a brit jól kapta el, megőrizte a vezető pozíciót, a finn viszont két helyet is veszített, miután előbb Max Verstappen (Red Bull), majd Lance Stroll (Racing Point) is elment mellette az első kanyarkombinációban. Bottas az ötödik körben megelőzte Strollt, majd Verstappen után eredt. A 22. körben a holland állt ki az élmezőnyből először kereket cserélni, egy körrel később a Mercedes duója követte, ezt követően visszaállt a korábbi sorrend. A második kerékcserék sorát is Verstappen kezdte, ő a 42. körben ment ki a bokszba, majd Bottas a 49., Hamilton pedig az 51. körben kapott friss abroncsokat. A hajrában Hamilton sikerét semmi nem veszélyeztette, Verstappennek pedig sikerült megtartania a második pozíciót Bottas előtt, aki az utolsó két körre új gumikat kapott, így a leintés előtt megfutotta a verseny leggyorsabb körét, amelyért plusz egy világbajnoki pontot gyűjtött. „Nagyon jól éreztem magam, és ez most egy kicsit meglepő eredmény, mert volt problémánk az abroncsokkal. Nem tudtuk jól menedzselni őket, de most rendben volt. Megértettük, hogy mi történt a múlt héten, a tapasztalatokat át tudtuk ültetni erre a versenyre, és ennek az eredménye ez a győzelem” – értékelt a futamgyőztes Hamilton, akinek ez volt az idei negyedik és pályafutása 88. futamgyőzelme, és így már csak három hiányzik neki ahhoz, hogy beállítsa a hétszeres világbajnok Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját. Egy másik Schumacher-csúcsot ugyanakkor megdöntött Hamilton, mivel karrierje során immár 156 dobogós helyezésnél jár – a legendás német versenyző 155 alkalommal állt dobogón F1-es pályafutása során. „Szerintem kihoztuk a maximumot azzal, hogy befértem a két Mercedes közé. Jó munkát végeztünk, de volt meg a tempóm ahhoz, hogy Lewis elcsípjem. A rajt nagyon fontos volt, örülök, hogy megelőztem Valtterit, és onnantól pedig a saját tempóm autóztam” – összegzett a második Verstappen. „A rajt nagyon rosszul sikerült, ezért nagyon nyomnom kellett a verseny első szakaszában. A második etapban Max mögött mentem, és nagyon nehéz előzni ezen a pályán. Ez a rajton ment el, csalódott vagyok” – fogalmazott Bottas, akit a Racing Point duója követett. Lance Stroll negyedik, a koronavírus-fertőzésből felgyógyult Sergio Pérez ötödik lett. Hatodikként Carlos Sainz Jr.-t (McLaren) intették le, míg a Ferrarival változatlanul szenvedő, négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel hetedikként ért célba. Mögötte Alex Albon (Red Bull), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Lando Norris (McLaren) volt a további pontszerzők sorrendje. A futam egyetlen kiesője Charles Leclerc (Ferrari) lett, aki műszaki hiba miatt nem tudott célba érni. A vb két hét múlva Belgiumban folytatódik.