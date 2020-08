„Új választást akarunk” – Több mint tízezren tüntettek Thaiföldön

A tiltakozók a monarchia megreformálását, illetve az uralkodó jogköreinek korlátozását követelték, valamint Prajuth Csan-Ocsa kormányfő távozását, új alkotmány elfogadását és az ellenzéki aktivisták megfélemlítésének beszüntetését.

Több mint tízezren tüntettek a „diktatórikus kormányzás” ellen vasárnap Bangkokban, elemzők szerint messze ez volt a legnagyobb demonstráció Thaiföldön a 2014-es katonai puccs óta. A tüntetők a monarchia megreformálását, az uralkodó jogköreinek korlátozását követelték, valamint Prajuth Csan-Ocsa kormányfő távozását, új alkotmány elfogadását és az ellenzéki aktivisták megfélemlítésének beszüntetését. A résztvevők egyebek mellett azt skandálták, hogy „Le a diktatúrával!”. A délkelet-ázsiai országban az utóbbi hónapban csaknem mindennaposak voltak a diáktüntetések, a vasárnapi azonban most először szélesebb tömeget is megmozgatott.



„Új választást akarunk, és olyan új parlamentet, amely a népet képviseli” – jelentette ki egy tiltakozó.

Sokan úgy vélik, hogy nem volt szabad a választás tavaly Thaiföldön, s a legélesebb bírálatokat megfogalmazó ellenzéki pártot később be is tiltották a hatóságok. Emellett különböző korrupciós ügyek és a koronavírus-válság miatti gazdasági visszaesés is szítja az elégedetlenséget az országban. Eközben néhány tucatnyi rojalista demonstráló is utcára vonult a fővárosban, nemzeti zászlókat és a király aranykeretes portréit tartva a magasba.