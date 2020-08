Novák Előd letépte a szivárványos zászlót a Városházáról, majd bátran elfutott

A Pokorni Zoltán vezette kerület szeptember elejére várja a létesítmény átépítésére vonatkozó kivitelezői ajánlatokat.

A XII. kerületi önkormányzat július közepén újból nekifutott a Libegő-tendernek: a Pokorni Zoltán (Fidesz) vezette kerület szeptember elejére várja a létesítmény átépítésére vonatkozó kivitelezői ajánlatokat. Már áprilisban is indítottak egy eljárást az egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályája tervezésére, a meglévő építmények elbontására, valamint az új létesítmény kivitelezésére, azonban ezt júniusban hirtelen visszavonták. A Népszava okokat firtató kérdésére a kerület akkor azt válaszolta , hogy az ajánlattételre jelentkezők olyan nagy számban kértek kiegészítő tájékoztatást, hogy célszerűbbnek tűnt visszavonni a tendert és újat kiírni. Az új felhívást eleve az előzővel megegyező műszaki tartalommal, de a korábban felmerült kérdésekre adott válaszokkal pontosítva akarták megjelentetni. Az előzetes vitarendezési kérelmek között azonban a HVG szerint akadt olyan, amely azt vetette fel: úgy fogalmazták meg a feltételeket, hogy azoknak csak egy gyártó termékei feleltek meg, márpedig ez korlátozza a versenyt. Ilyen feltételek közé tartozott a billenthető kerékpártartó felszerelése, amely az új felhívásban már csak a függőszékek negyedénél elvárás. Az viszont az új kiírásban is szerepel, hogy legalább egy függőszéknek alkalmasnak kell lennie mozgássérült személy tolókocsiban történő szállítására.Az átépítés idejét korábban két évre taksálta az önkormányzat, de a felhívásban már 28 hónap szerepel. A kerület egyúttal arra is felhívta a cégek figyelmét, hogy az eljárást eredménytelennek nyilváníthatják, ha a felújításra kért állami támogatást egyáltalán nem, vagy csak kisebb összegben kapják meg. A beruházás felett gyülekező viharfelhőket jelezte Tarlós István ex-főpolgármester Orbán Viktor kormányfőnek írt levele is, amelyben pandémia idején végrehajtandó közlekedéspolitikai intézkedések között egyebek mellett kitért a Libegőre. A beruházás „felejthetőnek” tartotta, sőt szerinte be is zárható a létesítmény, mert „megszűnőben az érdeklődés iránta”. Bár Tarlós István megelőlegezi, hogy a kerület más véleménnyel lesz az ügyről, de ellenérvként beveti a hárommilliárd forintos megtakarítást. (Időben elcsúsztathatónak, de akár véglegesen elhagyhatónak tartotta a fogaskerekű-projektet is, mondván kicsi az utasforgalma, használata inkább nosztalgikus időutazásnak tekinthető és autóbusszal könnyedén kiváltható.)Pokorninak ennek ellenére aligha kell különösebben aggódnia. Bár a kabinet a járvány elleni védekezési alap feltöltésére hivatkozva jelentős összegeket vont el az önkormányzatoktól, a XII. kerületnek ígért extra fejlesztési pénzekhez nem nyúltak. A fideszes exminiszter kerülete összesen 7,375 milliárd forint állami támogatást kapott az idei évre négy feladatra. A Normafa Park kialakítására két tételben összesen 3,62 milliárd forintot, mélygarázs-építésre 1,2 milliárdot, közlekedésszervezésre 225 milliót, míg a Libegő felújítására 2,35 milliárdot. Csakhogy az összköltség az előzetes becslések szerint 3,8 milliárdra rúghat.