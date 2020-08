Pakson útburkolatot bont a Fertő tónák vízi telepet fejleszt: mindenhol is ott van a Mészáros és Mészáros Kft.

Újabb két közbeszerzést húzott be az első számú oligarcha érdekköre.

Két projektben is nyertesnek hirdették az Opus leányvállalatának, a Mészáros és Mészáros Kft.-nek ajánlatait – írja a Portfolio . Az Opus Global bejelentése szerint a közvetett tulajdonában álló Mészáros és Mészáros Kft. a Föld-Trans 2001 Kft.-vel 70-30 százalékban megosztott közös konzorciumban 2,2 milliárd forint nettó értékben elnyerte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. projektjét. A feladat az új atomerőművi blokk létesítéséhez szükséges építési és felvonulási területen szükségessé vált utak és térburkolatok bontása. A Mészáros és Mészáros Kft. továbbá önállóan elnyerte a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. projektjét 8,9 milliárd forint nettó értékben. A megbízás a „Fertő-tavi vízitelep komplex fejlesztése II” munkálatait jelenti. A nagyrészt Mészáros Lőrinc és családja tulajdonába tartozó cég friss sikerei is alátámasztják a felcsúti milliárdos beszédét, amelyet nemrég a Váli-völgy fiataljainak felsőfokú tanulmányait támogató Mészáros Alapítvány nevében mondott. A gazdasági fenomén maga is elismerte, hogy ő egy sikeres ember . Az ösztöndíjasokkal ráadásul megosztotta sikere titkát, és pazar tanácsokat is adott a fiataloknak.