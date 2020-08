A fiúkat is be kellene oltani a daganatkeltő vírus ellen

A fertőzés terjedését és számos, férfiaknál megjelenő daganat kialakulását is meg lehetne akadályozni a vakcinával.

A fiúk HPV-oltása is megkezdődhetne szeptembertől az iskolákban, az ezt lehetővé tévő kormányhatározat – benne a HPV elleni védőoltás kiterjesztésével – már áprilisban megjelent – mondta Schaff Zsuzsa, az MTA rendes tagja, aki a HPV okozta daganatok megelőzésével foglalkozó szakmai kerekasztal koordinátoraként adott interjút az mta.hu -nak.

A vírusok egy része „látványosabb”, heveny, nemritkán halálos fertőzést okozhat, azonban több vírus „alattomosan”, lassan, szinte észrevétlenül okoz fertőzést, és vezet súlyos, gyakran halálos megbetegedéshez. Utóbbiak sajátos csoportját alkotják az onkogén, azaz daganatkeltő vírusok. Sokak számára ismertek a májgyulladást, hepatitiszt előidéző vírusok, közülük a B (HBV) és a C vírus (HCV), amelyek májrákot is okozhatnak. A HBV-fertőzés ellen vakcinációval, a HCV ellen szűréssel és úgynevezett direkt ható antivirális szerekkel való kezeléssel védekezhetünk. Gyakoriságában az előbbit is meghaladó vírusfertőzés következménye a humán papillomavírus (HPV) okozta méhnyakrák.

A betegség előfordulását a méhnyakrákszűrés nagymértékben csökkentette, azonban az áttörést a HPV elleni vakcina népességi szintű alkalmazása jelentette. A másik lényeges fordulat a HPV-fertőzésekkel kapcsolatban annak a felismerése volt, hogy a vírus nemcsak méhnyakrákot okozhat, hanem fej-nyaki és a végbélnyílás körüli rákokat is, sőt újszülöttek is fertőződhetnek, és nemcsak a nőket, hanem a férfiakat is érintheti.

A HPV-fertőzés átvitelében a férfiaknak jelentős a szerepük. A fiúk oltásának célja – amellett, hogy a társukat is védik a HPV-fertőzéssel szemben –, hogy saját megbetegedésüket is elkerüljék. A HPV a szájüreg-garat-gége, a gáttájék és a férfi nemi szervek rosszindulatú daganatainak kiváltásában is közrejátszik, amelyek közül az első ráktípus a férfiakat nagyobb gyakorisággal érinti, mint a nőket. Emellett az életet ugyan nem veszélyeztető, de sok kellemetlenséget okozó fertőző szemölcsök kialakulásáért és fertőzőképességéért is a HPV okolható. Mindez indokolja, hogy 11–14 éves lányok mellett a hasonló korú fiúk HPV-elleni oltása is megtörténjen. A fiúk bevonása az oltási programokba további 40 százalékkal csökkentheti a méhnyakrák, illetve a hüvely és a szeméremtest rákjainak előfordulását – olvasható az interjúban.

Az oltást a szexuális élet megkezdése előtt célszerű beadni, ebben az életkorban a legerősebb a szervezet immunválasza. Az idősebb lányok és fiúk oltása is indokolt. A vakcinát bármely életkorig lehet alkalmazni, a szexuális aktivitással összefüggésben, de harminc év felett beadás előtt érdemes egy HPV-típuskimutatást is végeztetni –mondta az akadémikus.

2014 óta ingyenesen Magyarországon 2014 óta kapják térítésmentesen a hetedikes lányok a HPV elleni oltást. Jelenleg 107 ország nemzeti immunizációs programjának része a HPV elleni oltás, és 39 országban már a fiúkat is bevonták az oltási programba.

Magyarországon a legmodernebb, kilenckomponensű oltást alkalmazzák, amely hét gyakori, daganatos megbetegedést okozó HPV-típus és két nemi szervi szemölcsöket okozó típus ellen nyújt védelmet. Az oltás nem tartalmaz sem élő vírust, sem a vírus örökítőanyagát, így nem képes sem fertőzést, sem betegséget, rákot okozni. Az oltóanyagban csak a géntechnológiával előállított vírusfehérje-részlet található, amely antigénként immunválaszt és védelmet vált ki. A HPV-vakcinák biztonságosságával kapcsolatban már 2003 óta zajlottak klinikai vizsgálatok, és a mellékhatásokat folyamatosan monitorozzák. Ez idő alatt a vakcinával összefüggésbe hozható súlyos mellékhatásokra nem derült fény.

Ausztráliában 7 év alatt felére csökkent a rákmegelőző állapotok és a méhnyakrák gyakorisága, ami igen ígéretes eredmény az oltás hatékonyságát illetően. Az Egyesült Királyságban az oltás bevezetését követő 8 éven belül 89 százalékkal csökkent a leggyakoribb HPV-típusok gyakorisága a 19–21 éves oltott nők körében, Skóciában pedig 10 év alatt 89 százalékkal csökkent a méhnyakbetegségek száma az oltási programnak köszönhetően – áll a cikkben.