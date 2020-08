PesText újdonságokkal

Komoly nemzetközi seregszemle lesz.

Szöveg – világ – irodalom! jelszóval, második alkalommal rendezik meg a PesText Fesztivált szeptember 22-26. között. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) és a Petőfi Irodalmi Ügynökség szervezésében megvalósuló négynapos eseményen cseh, lengyel, szlovák, szerb, német, portugál, török és magyar alkotók – írók, műfordítók, illusztrátorok, zenészek – is rész vesznek. Ide látogat mások mellett Borisz Akunyin grúz származású orosz író, a hazánkban is közkedvelt Fandorin-sorozat szerzője; Alena Mornstajnova az egyik legnépszerűbb cseh író – hazájában 250 ezer példányban eladott Hana című regénye a fesztiválra jelenik meg magyarul –; Andrzej Stasiuk lengyel író, költő, akinek novelláskötetét, útinaplóját, és regényét is ismerheti a hazai közönség; az ELTE Portugál tanszékének egykori lektora, Ernesto Rodrigues költő, író, műfordító, többek közt Balassi Bálint, Füst Milán, Örkény István és Kertész Imre műveinek portugálra fordítója; valamint Ivana Bodrozic horvát író, költő, akinek magyarul tavaly megjelent regénye, a Hotel Zagorje az egyik legjelentősebb szépirodalmi alkotás a szerb-horvát háborúról. A meghívottak sorában szerepel a 2016-ban Peter Huchel-díjjal elismert Kalász Orsolya, Berlinben és Budapesten élő költő, műfordító; Tamás Zsuzsa író, költő, akinek legújabb regénye szeptemberben jelenik meg Tövismozaik címmel; valamint Oravecz Imre, költő, író, műfordító. Itt lesz Catarina Sobral portugál illusztrátor és író, a 2014-ben a Bolognai Gyerekkönyv Fesztivál illusztrációs nagydíjával elismert Az én nagyapám című könyv alkotója; az osztrák Lisbeth Zwerger illusztrátor, akinek 1990-ben ítélték oda a neves Andersen-díjat, „a gyerekirodalomhoz való tartós hozzájárulásáért”; Piotr Socha grafikus, illusztrátor – a világszerte népszerű Méhek után a fesztiválra jelenik meg Fák című albuma –; és az Ema elvan című, felnőtteknek szóló képregény szerzője, Iveta Merglová cseh író, illusztrátor. Mások mellett fellép a rendezvényen az idei Veszprémi Utcazene Fesztivál szakmai zsűrijének díját elnyerő Muzsik és Volkova magyar-orosz dalszerző testvérpár, akiknek zenéjét az indiefolkos-akusztikus hangzásvilág jellemzi, amit ők csak ’greengrassnek’ neveznek; valamint a Varkocs zenekar, melynek tagjai az úgynevezett huligán folk stílus képviselőiként hagyományos magyar, szlovák és rutén doromb dallamok átdolgozását, és más szláv, illetve magyar dalokat játszanak. A részletes programokról, és azok helyszíneiről a www.pestextfestival.hu weboldalon tájékozódhatnak.