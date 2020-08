Szó szerint ugráltak a fehérorosz kommandósok az elfogott oroszokon

Vannak, akik még a vírus létezését is kétségbe vonják, mások pedig azt erősítgetik, hogy azt a mobilszolgáltatók terjesztik az 5G-hálózattal.

Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma – írta hétfőn a hvg.hu a vasárnap a maszkviselés és a védőoltások ellen tartott tüntetésről. Mint írták, a legtöbben maszk nélkül, a védőtávolságot figyelmen kívül hagyva tiltakoztak, és a tüntetők között akadtak engedékenyebbek is, akik azt a teóriát erősítették, hogy ha létezik is a vírust, azt az 5G-ként emlegetett mobilhálózattal „terjesztik”. – A tüntetésen az Euro Weekly News tudósítása szerint több közszereplő is felbukkant, például Josep Pámies is, aki a spanyol oltásellenesek egyik szószólója is.