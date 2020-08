Tüntettek a Velencei tó beépítése ellen

Lassan halad a fogyatékosok tömegintézményeinek felszámolása, a 144 ezer súlyosan fogyatékos embernek csak a 16,3 százaléka jut szakosított, bentlakásos ellátáshoz.

Egy 80 éves demens embernek sem jó, ha száz hozzá hasonló társával él együtt és hetek, hónapok telnek el úgy, hogy az egyetlen esemény az életében a pelenkacsere. Ezt Környei Kristóf, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szakértője mondta a Népszavának annak indokaként, hogy miért kellene bezárni minden szociális tömegintézményt, a nagy létszámú idősotthonokat is. Egyelőre azonban csak a fogyatékosok 50 fő feletti bentlakásos intézeteinek felszámolása van napirenden, és az is lassan halad. Czibere Károly, az előző Orbán-kormány szociális államtitkára 2017 májusában ennek ellenére sikeresnek nevezte a program első, 6 milliárd forintos körét, amelyben 2016 elejéig 600 ember hagyhatta el a nagy szociális intézmények valamelyikét. Tájékoztatása szerint a három éve indult második körben 22 milliárd forintból további 2500 férőhelyet teremtenek kisebb lakásokban, a csomag harmadik részében pedig 7500 ember költözhet ki 55 milliárd forintból. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) folyamatosan értékeli a kiírt pályázatokat, és létszámadatokat, s állítja, hogy a 144 ezer súlyosan fogyatékos magyar embernek csak a 16,3 százaléka jut szakosított, bentlakásos ellátáshoz. A KSH adatai szerint 14 500 fogyatékos, a pszichiátriai és szenvedélybetegekkel együtt 23 ezer ember él ma 12 fősnél nagyobb intézmények 147 telephelyén, sokszor száz-kétszáz férőhelyes épületekben. Emellett a legfeljebb 12 fős lakóotthonokban 1679, a hat vagy 12 fős támogatott lakhatásnak nevezett formában pedig 201 fogyatékkal élő lakik. A jogvédő szervezet Egyenlőség projektjének munkatársa, Környei Kristóf arra emlékeztetett, hogy a fogyatékosok jogairól szóló törvény már 1998-ban megfogalmazta a nagy intézmények bezárásának követelményét, később az ehhez kapcsolódó jogszabályok és uniós pályázatok pontosították, hogy 2036-ra kell befejezni tízezer nagy intézményben élő gondozott költöztetését, szaknyelven „kitagolását”. Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága idén áprilisban megjelent jelentése azonban rámutatott a kitagolás körül érzékelhető magyar gondokra, főként arra, hogy a sokmilliárdos projektek ellenére alig van előrelépés. A kiváltás során ráadásul főleg kistelepüléseken, azoknak is a szélén építik fel az új otthonokat, ahonnan még bevásárolni sem tudnak elmenni a fogyatékkal élők, nemhogy dolgozni vagy családi, baráti kapcsolatokat ápolni. Meleg Sándor szociális szakértő ezt úgy fogalmazta meg lapunknak, hogy a házakat olyan telkekre húzták fel, „ahová a déli harangszó is csak 2-kor ér ki”, a beköltözők ellátása pedig nem sokat változott: a gondozók rohangálnak a házak között, s a település szélére kitett betegek még korábbi kapcsolataikat is elvesztették. Nem véletlen, hogy az uniós programok teljesítéséről Brüsszelbe küldött jelentésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma megpróbálta szépíteni a kudarcot – mutat rá a trükközésre Környei Kristóf. Az elszámolásba a TASZ szerint a humántárca belevette a gyermekotthonok kitagolt férőhelyeit és a nevelőszülői hálózat fejlesztését is, de így is csak valamivel több mint ezer helyet tudtak összeszedni, amiből a szociális létszám mindössze 300 volt. A fogyatékosok bentlakásos intézeteit a kitagolás után elvileg be kell zárni, de ha más feladatot is ellátnak, például idősgondozással foglalkozó részlegük is van, akkor nem. Tipikus példaként említette a TASZ szakértője a Fejér megyei Polgárdi-Tekerespusztát, ahol egy klasszikus nagy intézményben a búzatábla közepén a 170 fogyatékosokat ellátó férőhely mellett van egy 50 fős rehabilitációs részleg is, amit biztosan tovább működtetnek a kitagolás után is. Mivel a TASZ egyik júliusban megjelent összeállítása arra figyelmeztet, hogy a kitagolással felszabaduló helyeket a szociális tömegintézmények idősgondozásra kezdik hasznosítani, kérdéseket küldtünk az Emmi-nek, hogy megtudjuk, van-e ilyen szándék, s ha igen, mennyivel lehetne így csökkenteni az idősotthoni várólistákat – de kérdéseinkre a minisztérium nem reagált.