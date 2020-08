Megkapták az iskolák a járványügyi protokollt

Főleg a hirtelen felgyülemlett esővíz okozott károkat, de vezetékeket is leszakított a szél.

Főleg a hirtelen felgyülemlett esővíz szivattyúzásához kérték a tűzoltók segítségét a hétfői vihar miatt, de több helyen vezetékeket is leszakított a viharos szél – tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője kedd reggel az MTI-vel. Dóka Imre közleménye szerint mintegy négyszáz helyszínre kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. A legtöbb beavatkozás Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében volt, de a fővárosban is többször riasztották a tűzoltókat a viharos szél és a felhőszakadás miatt. Vas megyében, Kenéz településen egy lakóház tetejét rongálta meg a viharos szél, az épület lakhatatlanná vált, az ott lakók elhelyezéséről gondoskodtak – írta. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere Facebook-oldalán felháborodva arról számolt be, hogy a hétfő eső ismét elöntötte a várost, mivel komoly gond van a csatornahálózat karbantartásával. – Nincs itt miről mellébeszélni, ez a helyzet felháborít. Megismétlődött a két-három héttel ezelőtti zuhé, és ugyanúgy „Közép-Európa Velencéje” lett városunk Komoly gond van a csatornahálózat karbantartásával – írta a politikus.