Kilencszázszor hívta, többször követte és emailekkel bombázta volt barátnőjét egy budapesti férfi

A nő gyermekének is megváltoztatta két internetes jelszavát.

Zaklatás vétsége és információs rendszer megsértésének bűntette miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség azzal a 49 éves budapesti férfival szemben, aki szakításukat követően naponta hívta, többször követte és e-maileket írt szerelmének, valamint a sértett gyermekének is megváltoztatta két internetes jelszavát. Az ügyészség közleményében az áll: a férfi és a sértett 2012 óta jártak egymással, de a kapcsolatnak a nő 2018 júniusában végett vetett. A vádirat szerint a szakítást nem tudta feldolgozni a férfi, és folyamatosan kereste a nőt, 2019 márciusáig majdnem 900 alkalommal kezdeményezett az irányába telefonhívást, illetve küldött SMS és MMS üzeneteket. A férfi nem elégedett meg a telefonos zaklatással, a békülés reményében a nőt a munkahelyénél várta és hazáig követte, de a nő elutasította közeledését. A csalódott férfi továbbra is figyelte a sértettet: róla és új barátjáról titokban fényképeket készített egy orfűi kirándulásuk alkalmával, majd egy balatonszemesi strandolásukkor is inzultálta őket, amikor odament hozzájuk és emelt hangon beszélt velük. A férfi korábban segített a nő gyermekének létrehozni egy email fiókot, így tudta annak jelszavát. Azonban a gyerek egyik közösségi oldalon lévő oldalát is felhasználóként akarta megismerni, ezért új jelszókéréssel mindkét oldalon megváltoztatta a belépési jogosultságot és a gyermek számára elérhetetlenné tette. A férfival szemben az ügyészség büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban pénzbüntetés kiszabását indítványozta.