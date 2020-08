Újabb koronavírus-fertőzötteket találtak az Olympique Marseille csapatánál, elhalasztották a francia bajnokság rajtját

Több labdarúgónak is pozitív lett a Covid-tesztje, ezért az együttes nem játszhatta le a Honvéd elleni bajnokiját.

Először annyit lehetett tudni, hogy a minden téren kivételezett helyzetben lévő, Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc felcsúti labdarúgócsapatában (olyan nevet használhat, amelyikhez történelmileg semmi köze, annyi állami támogatást kap, amennyit csak akar, a szezon hajrájában komoly játékvezetői támogatással éri el az európai kupaszereplést jelentő harmadik helyet a bajnokságban) pozitív koronavírus-teszt került elő, ezért elhalasztották az együttes vasárnapra tervezett bajnoki mérkőzését a Honvéd ellen. Az MTI - amely az elmúlt években nem volt kormányellenességgel vádolható - a központi akaratnak megfelelően szintén rendkívül elnéző a felcsúti klubbal, ám ezúttal arról írt, hogy információi szerint többen elkapták a fertőzést. A romániai ProSport azt állítja, hogy nyolc futballista tesztje lett pozitív, és mivel ezt az információt lapzártánkig senki sem cáfolta, minden valószínűség szerint pontos ez az értesülés. A lap név szerint megnevezte az utánpótlás-nevelésére rendkívül büszke - igaz egyetlen játékos sem került fel a fiatalok közül a profik közé a szezon előtt, cserébe érkeztek újabb légiósok - egylet legdrágább, a transfermarkt.de című honlap szerint hétszázmillió forintért leigazolt Alexandru Balutát a fertőzöttek között. A román futballista szombaton a klub engedélyével az esküvőjén vett részt hazájában. Egy ilyen ünnepi esemény időpontját hónapokkal korábban lekötik, amikor ezt kijelölték, Baluta valószínűleg még nem is tudott a felcsúti klub létezéséről, valószínűleg a koronavírusról sem hallott még senki, ám az több kérdést is fölvet, hogy a felcsúti irányítók mennyire jártak el felelősségteljesen ebben az esetben? Az érthető, hogy Balutát elengedték élete egyik legfontosabb eseményére, az viszont bűnös felelőtlenség, hogy a futballistának nem kellett utána karanténba vonulnia. Romániában vasárnap harmadszor hosszabbították meg újabb harminc nappal a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet, miután múlt pénteken 1400 újabb fertőzöttet regisztráltak az országban. Ráadásul a fertőzöttek körülbelül öt százaléka nem is éli túl a megbetegedést, ami az egyik legrosszabb mutató Európában. A felcsúti klub rövid közleményében annyit írt, hogy mindenben a törvényi előírásokat betartva járt el. Lehet, hogy így történt, de ilyen rendkívüli helyzetben ugyanilyen fontos lenne a felelős gondolkodás is. A koronavírus ugyanis nem nézi, melyik csapat tartozik a NER kedvencei közé és melyik nem. Ott fertőz, ahol az illetékesek beérik a törvényesség látszatával, de a felelős gondolkodásra, a megelőzésre már nem fektetnek akkora hangsúlyt. A felcsútiaknak jövő csütörtökön történetük első nemzetközi kupamérkőzésén kellene pályára lépniük a svéd Hammarby vendégeként az Európa-liga első selejtező-fordulójában. Ha pontosak a romániai sajtóértesülések és valóban nyolc játékosnak lett pozitív a koronavírus-tesztje, akkor az érintetteknek két hétre karanténba kellene vonulni, tehát ők nem játszhatnának. Lapunk megkereste a Magyar Labdarúgó-szövetséget, szerettük volna megtudni, hány felcsúti futballista vírustesztje lett pozitív, mi lesz a jövő heti El-selejtező-mérkőzéssel. Az MLSZ kérdéseinkre az alábbi válaszokat adta: érdeklődjünk az érintett klubnál a fertőzöttek számáról, a szövetség nem egészségügyi hatóság, nem illetékes karanténnal kapcsolatos kérdésben dönteni. Az Európa-liga rendezője az UEFA, érdeklődjünk ott, hogy veszélyben van-e a jövő csütörtöki Hammarby-Felcsút El-selejtező megrendezése. Természetesen megkerestük a Felcsútot is, de onnan nem kaptunk választ.

Pályán a második csapat A felcsútiak második csapata vasárnap annak ellenére vendégeskedett Bicskén, hogy köztudott tény volt, hogy az első csapat keretében valaki koronavírusos. A 2060 című bicskei blog meccsbeszámolója szerint a klubvezetők megállapodása elég volt ahhoz, hogy potenciálisan fertőző játékosok telt ház előtt pályára léphessenek. A meccset azért vélték megtarthatónak, mert a két felcsúti csapat külön készül, más öltözőt használ, a játékosok pedig – a vezetők állítása szerint – nem érintkeznek egymással.