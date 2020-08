Babos nem ért egyet a megrendezésével, de elindul a US Openen

A magyar teniszező úgy döntött, mivel fontos verseny és az összdíjazás is megmaradt, ott lesz az augusztus 31-én kezdődő amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Babos Tímea ott lesz az augusztus 31-én rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon. "A múlt hét elején határoztam el, hogy elindulok a US Openen. Fel kell készülni lelkileg és fizikailag is arra, hogy nagyon sok nehézség lesz, mindenesetre a héten már keménypályán edzek" – mondta az M1 aktuális csatornának kedden a világranglista 101. helyezettje, aki hétfőn repül New Yorkba.

A 27 éves játékos júliusban úgy vélekedett, hogy óriási baklövés lenne megrendezni a US Opent, erről most közölte, most sem ért egyet a lebonyolítással, de fontos versenyről van szó, amelynek megmaradt a Grand Slam-titulusa és az összdíjazása is. "Napi hat-hét órát edzek mostanában, és fél év szünet után várom már a tétmeccseket. A Cincinnatiből áthelyezett előversenyre is azért nem neveztem, mert a szigorú biztonsági előírások miatt ott kevesebbet tudnék edzeni a US Open előtt" – jelentette ki Babos Tímea, aki legutóbb március 2-án lépett pályára, amikor a nyitófordulóban kikapott Lyonban, így idén továbbra sem nyert még egyesben főtáblás meccset.

A párosban háromszoros GS-bajnok játékos New Yorkban is a francia Kristina Mladenovic oldalán szerepel - akivel fél éve nem találkozott -, de mivel a szokásosnál kisebb lesz a főtáblás mezőny, és más lesz a pontozás, nem tudni, hogy a párosoknál is Grand Slamnek minősül-e majd a viadal.