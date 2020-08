Megijedt a vagyonkezelő az árversenytől: egymásra indultak a NER-nagyágyuk

Egyre több lakást kínálnak eladásra a még megfizethetőnek tekinthető 30 millió forint alatti árkategóriában. Egy átlagfizetésből élőnek ehhez azonban hosszú évekre el kell adósítania magát.

Megtorpanni látszanak az utóbbi években egyre csak felfelé kúszó lakásárak; a drágulás lassulására egyre több jel mutat, főként a fővárosban. Egy évvel ezelőtt például még csak minden ötödik lakást kínálták 30 millió forint alatti áron Budapesten, most viszont már minden negyedik hirdetés ezen összeg alatti. A 20 millió forint alatti budapesti lakóingatlanok aránya jelenleg közel 4 százalék, miközben fél éve még csupán 3,3, egy évvel ezelőtt pedig 2,9 százalék volt – derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Az öt éven át tartó nagyvárosi lakásárrobbanást követően irányváltás történt a használt lakások piacán, a vásárlóerő megálljt parancsolt a drágulásnak – fogalmazott Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szerinte a koronavírus-járvány miatti óvatosság is az olcsóbb lakások piacát erősíti. Hiszen korábban a vevők egy komolyabb összegű lakáskölcsön segítségével ellensúlyozták a drágulást, ma viszont már jóval megfontoltabban állnak a hitelfelvételhez. A vidéki nagyvárosokban még nem ennyire látványos a változás. A megyeszékhelyek összesített adatát vizsgálva is azt látni ugyan, hogy egy év alatt 38,9 százalékról 40,6 százalékra nőtt a 20 millió forint alatti összegért kínált használt lakások és házak aránya, de a különböző városokban eltérőek az arányok. Ez arra utal, hogy bizonyos városokban még tavaly is kitartott a lakásdrágulás lendülete – fogalmazott a szakértő. Debrecenben például jelenleg csak a kínálat 15 százalékát teszik ki a 20 millió forintnál olcsóban kínált lakások és házak. Igaz, egy éve még 11,8 volt az arány. Kecskeméten a korábbi 15 százalékról 22,6 százalékra emelkedett a szóban forgó lakások aránya. Győrben most 11 százalékot hasítanak ki a kínálatból ezek az ingatlanok, ami viszont minimális visszaesést jelent éves szinten és a februári helyzethez viszonyítva is. A jelenlegi átlagkeresetből egyébként nem is nagyon futja többre, mint egy 25-27 millió forintos lakásra. Persze ahhoz is hitelt kell fölvenni, és nem kevés önerővel is rendelkezni kell. A KSH – sokak által egyébként vitatott – adatai szerint a nettó átlagkereset jelenleg adókedvezmények nélkül 246 800, kedvezményekkel együtt 254 300 forint. Ebből az összegből – a jövedelemarányos törlesztési mutató teljes kihasználásával és a hitelfedezeti mutató maximumával számolva – 20 évre, 10 éves kamatperiódusú fixállással 21,5 millió forint hitel vehető fel. Ennek havi törlesztőrészlete 127 ezer forint. További 5,37 millió forint önerőt kell a hitelhez tenni, így 26-27 millió forintos ingatlant lehet megvásárolni – számolták ki a Duna House Pénzügyek szakértői. Egy kétkeresős háztartás esetén akár 45 millió forint is felvehető az átlagkeresetből, ennek havi 250 ezer forint lenne a törlesztőrészlete. Igaz, ehhez még nagyobb, 11,25 millió forintos önerőt is le kell tenni az asztalra. Az önerő és a hitel összesen így már 56,25 millió forintot jelent, ebből az összegből pedig a Duna House szerint már Budapesten is lehet válogatni a lakások között. A cég elemzése arra is kitér: ha egy házaspár nem rendelkezik ekkora önerővel, de jogosultak és szeretnék igénybe venni a babaváró hitelt, akkor annak igénylése után 90 nappal már a 10 millió forintos babaváró összegét is fölhasználhatják önerőként (persze akkor annak részleteit is fizetni kell, amíg nem jön a baba). Ehhez további 30 millió forintot tudnak még felvenni, így összesen 40 millió forintig kereshetnek ingatlant.